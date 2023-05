Annalisa in costume, dà il via all’estate col trikini ad anello giallo sole L’estate di Annalisa si tinge di colori vitaminici e vibranti. In costume è pronta per le vacanze.

A cura di Giusy Dente

Annalisa in Goldenpoint

L'estate è alle porte e Annalisa ha scelto di festeggiarla in due modi. La cantante vuole innanzitutto essere protagonista con la sua musica. Il 25 maggio è uscito il singolo realizzato in collaborazione con Fedez e J-Ax, che si preannuncia essere il tormentone dei prossimi mesi. Ma non è tutto. La 37enne ha fatto anche da testimonial per Goldenpoint, di cui ha indossato la nuova gamma di costumi disegnati per l'estate 2023.

Annalisa dà il via all'estate

Anche se la musica è ciò che ama più di tutto, Annalisa si è divertita a mettersi in gioco anche nel mondo della moda. È stata testimonial di Motivi alcuni anni fa e anche di Triumph, per la linea Flex Smart – It's Personal. Dopo l'abbigliamento e la lingerie è la volta della linea beachwear. La cantante è stata scelta come volto della nuova collezione di costumi targata Goldenpoint, per trasmettere i valori della positività, della passione, dello stile libero, i valori di chi vuole trascorrere un'estate senza pensieri e preoccupazioni, godendosi le giornate in spensieratezza.

La collezione estiva di quest'anno del brand comprende come sempre bikini, costumi interi, abitini e completi da sfoggiare in spiaggia. In uno degli scatti Annalisa indossa un trikini a costine giallo limone, con top a brassière unito allo slip da un anello centrale sulla pancia, che lascia i fianchi nudi. Richiama molto lo stile anni Novanta, tornato alla ribalta già l'estate scorsa. Costa 39,95 euro. In un altro è una diva in verde.

Sfoggia un bikini composto da reggiseno a triangolo e culotte: i due pezzi costano rispettivamente 36,95 euro e 25,95 euro. Lo ha abbinato a un maxi kimono crochet: costa 79,96 euro. Nelle foto spicca la sua lunga chioma rossa, con frangetta. I fan erano rimasti di stucco vedendola, in uno dei suoi ultimi video, con un caschetto castano: si trattava solo di un look di scena, nessuna drastica trasformazione.

Chi cura i look di Annalisa

Annalisa oltre a essere un'interprete amatissima, è molto apprezzata anche per il suo stile minimal e sensuale, con predilezione per il nero e i look dark. Dietro i suoi tendy outfit ora c'è la stylist Susanna Ausoni. Le due collaborano da poco. L'esperta d'immagine ha raccontato a Fanpage.it: "Ho iniziato a lavorare con lei a Capodanno, quando ha indossato un abito di Francesco Murano". La collaborazione è+ proseguita con successo sul palco dell'Ariston: Susanna Ausoni ha curato il look di Sanremo 2023, quando la cantante si è esibita non in gara ma sul palco di piazza Colombo con un look da diva in total black.