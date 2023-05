Annalisa con gli stivali-calza: è icona di sensualità con la canottiera bianca Negli ultimi mesi la cantante Annalisa ha messo in atto una vera e propria rivoluzione di stile: i suoi ultimi look puntano su total black e dettagli sexy.

Annalisa si sposa, oppure no? Mentre impazza il gossip su un possibile matrimonio (mai confermato ufficialmente) la cantante scala le classifiche con la sua hit Mon Amour virale in radio e sui social. Sabato 27 maggio Annalisa è stata ospite dell'evento musicale del Volo, Tutti per uno su Canale 5. Ma è soprattutto sui social che l'artista continua a stupire con la sua incredibile trasformazione di stile, sfoggiando culotte e stivali-calza.

La trasformazione di stile di Annalisa

Ormai non ci sono dubbi: Annalisa è la regina pop dell'estate. Mon Amour non è ancora scesa dai vertici delle classifiche che l'artista è già tornata con un nuovo singolo, Disco Paradise, insieme a Fedez e J-Ax. Negli ultimi mesi la cantante ha dato una svolta completa al suo stile, sia sul piano musicale che su quello fashion, anche grazie alla stylist Susanna Ausoni che ha creato per lei outfit androgini, sexy e decisi. L'avevamo lasciata sulla copertina di Disco Paradise con una t-shirt sotto al body scintillante e la ritroviamo sul palco di Tutti per Uno vestita di pizzo nero con collant velati.

Annalisa in Dolce&Gabbana

Annalisa con la giacca da college

Ma è soprattutto su Instagram che Annalisa fa tendenza coi suoi look. L'ultimo post la ritrae con una varsity jacket, la classica giacca da college americano bianca e nera, da cui spunta una canottiera bianca e una culotte nera con stivali incorporati. Ma non un paio di stivali qualsiasi: affusolati e aderenti come una calza, alti fino alla cintura, con tacchi a spillo. Si tratta di un look della sfilata Primavera/Estate 2023 di Dolce&Gabbana che prende ispirazione da pezzi d'archivio: precisamente dalla collezione 1994-1995. La cantante ha aggiunto la giacca al look di passerella la giacca da college, rendendo l'insieme più rock. Non abbiamo dubbi: sarà l'icona da seguire quest'estate!