Annalisa trionfa ai Tim Music Awards 2023: anticipa l’autunno con giacca di vernice e stivali-calza Annalisa ha trionfato sul palco dei Tim Music Awards 2023, riconfermandosi un’indiscussa icona di stile: ecco cosa ha indossato per la sua prima esibizione sulle note del nuovo singolo Ragazza Sola.

A cura di Valeria Paglionico

È partita una nuova edizione dei Tim Music Awards, evento di fine estate che rende omaggio a tutti gli artisti che si sono distinti per talento con i loro tormentoni negli ultimi mesi. Ieri sera su Rai 1 è andata in onda la prima puntata in diretta dall'Arena di Verona e, come da tradizione, a presentarla c'erano Carlo Conti e Vanessa Incontrada (meravigliosa in tailleur fucsia). Tra gli artisti che si sono esibiti sul palco non potevano mancare quelli che hanno dominato le classifiche negli ultimi mesi, da Marco Mengoni ed Elodie a Tananai, fino ad arrivare ad Annalisa. Quest'ultima è stata letteralmente "sommersa" di premi, aggiudicandosi il titolo di regina dell'estate: ecco cosa ha indossato per l'occasione.

Chi ha firmato il look blu elettrico di Annalisa

Annalisa ha letteralmente dominato l'estate con i suoi due tormentoni Mon Amour e Disco Paradise e non poteva che essere lei la regina dei Tim Music Awards 2023. Sul palco dell'Arena di Verona si è esibita per la prima volta sulle note del nuovo singolo, Ragazza Sola, sorprendendo tutti con un look che si rivelerà perfetto per l'autunno alle porte. Si è affidata ancora una volta alla Maison Dolce&Gabbana, sfoggiando uno degli outfit della collezione Autunno/Inverno 2022-23, per la precisione quello con un maxi blazer in blu elettrico. Si tratta di un modello doppiopetto con le spalline imbottite realizzato in tessuto vinile che riproduce l'effetto coccodrillo. Sebbene in passerella fosse stato presentato come un abito-giacca, la cantante lo ha abbinato a un paio di pantaloni ciclista total black.

Dolce&Gabbana collezione Autunno/Inverno 2022–2023

Annalisa con le maxi extension

Per completare il tutto Annalisa non ha rinunciato a un ulteriore tocco glamour. Ha infatti optato per delle scarpe che hanno spopolato nelle passate stagioni autunnali e che probabilmente torneranno in voga anche nei prossimi mesi: gli stivali-calza col tacco medio, la cui particolarità sta nel fatto che fasciano il polpaccio come veri e propri calzini. Niente parrucca corta in biondo platino, la cantante è tornata ai capelli naturali portandoli legati in una coda di cavallo alta e tirata. Ha però reso le lunghezze extra con delle maxi extension. Continuerà a dominare le classifiche anche in autunno? L'unica cosa certa è che si è riconfermata un'indiscussa icona fashion.