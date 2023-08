Elodie in versione sportiva: in vacanza punta sulla semplicità di una canottiera bianca Elodie dice temporaneamente addio a abiti scintillanti e stivali e durante le vacanze si rilassa con pantaloni a vita bassa e canottiera bianca: un look semplice e glamour.

A cura di Beatrice Manca

Dopo aver scalato le classifiche insieme a Marco Mengoni con Pazza Musica e aver riempito gli stadi, Elodie è partita per le meritate vacanze. Durante il viaggio in auto ha dato un'anticipazione del suo stile sportivo e rilassato con un top smanicato e un'altissima coda di cavallo. I look sportivi sembrano la cifra stilistica della sua vacanza: sui social ha mostrato un nuovo outfit ispirato agli anni Duemila con sneakers e pantaloni a vita bassa.

Le vacanze sportive di Elodie

Elodie ha pubblicato su Instagram una storia in cui sfoggia un look sportivo: probabilmente sta continuando ad allenarsi anche in questi giorni di vacanza. La cantante di Tribale ha puntato sulla semplicità di una canottiera bianca – il must dell'estate 2023 – che scopre l'ombelico, abbinata a un paio di morbidi pantaloni a vita bassa color glicine, stretti da un elastico in fondo. Un look che ci riporta al filone sportivo di inizio anni Duemila, quando spopolavano i look da danza ispirati al programma Saranno Famosi.

Il look sportivo di Elodie

Il look è completato da sneakers nere e da una scritta: "Cercala, trovala, combattila, fregala". Dopo gli outfit scintillanti sfoggiati sui palchi per tutta l'estate, Elodie ha deciso di concedersi una pausa e di puntare su uno stile più rilassato, ma sempre glamour e sexy. La foto la ritrae con i capelli lisci e senza un filo di trucco, seguendo la tendenza no make up che sta prendendo sempre più piede tra le star: del resto anche la nostra pelle merita una vacanza da fondotinta&Co!