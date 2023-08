Elodie dà il via alle vacanze: balla in auto con coda di cavallo e top sporty Elodie ha dato il via alle vacanze estive e sui social ha immortalato il momento esatto in cui sono cominciate le sue ferie. Niente abiti sofisticati o scintillanti, ha puntato sulla comodità dello stile sporty.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è una delle regine dell'estate e non solo perché con il duetto Pazza musica realizzato in coppia con Marco Mengoni sta scalando le classifiche del nostro paese, ogni volta che appare sul palco dà prova di essere anche un'indiscussa icona di bellezza e di stile. Negli ultimi mesi ha partecipato ai festival più seguiti del momento, spaziando tra minidress di pelle, shorts micro abbinati a camicie oversize e completi capaci di mixare glamour e sensualità. Ora che ha chiuso tutti i progetti professionali è pronta per dare il via alle vacanze e ha pensato bene di documentare tutto sui social.

Elodie in partenza con Andrea Iannone

Tutti conoscono la sensazione che caratterizza l'attimo esatto in cui cominciano le ferie, un mix di euforia, adrenalina e felicità che difficilmente si prova in altri periodi dell'anno, anche quando ci si concede dei weekend lunghi fuori porta. Elodie ha pensato bene di immortalare il momento esatto in cui ha dato il via alle vacanze. Si trova in un'auto sportiva dal lato passeggero (probabilmente in compagnia del fidanzato Andrea Iannone) e sfreccia sullo sfondo dei palazzi romani ballando e ondeggiando la testa al motto di "Adesso vacanza". Per l'occasione non ha rinunciato allo stile, anche se ha lasciato spazio alla comodità con un adorabile look sporty.

Elodie dà il via alle vacanze

Il look sportivo di Elodie

Nei brevi video social condivisi, Elodie appare solo a mezzo busto ma tanto è bastato per lanciare la tendenza da seguire in vacanza. Indossa infatti un top sportivo che di sicuro diventerà il must delle vacanze: è in tessuto lucido, smanicato, con il colletto alto e una zip sul davanti con le cuciture logate. Per completare il tutto ha optato per una comoda coda di cavallo tiratissima che ha messo in risalto sia i lineamenti del viso che i micro orecchini a cerchio. Insomma, Elodie potrà pure aver messo in pausa i suoi impegni lavorativi ma non per questo rinuncia allo stille, anzi, continua a essere un'icona fashion anche in vacanza.