Anna Lou Castoldi ieri e oggi: com'è cambiata la figlia di Asia Argento e Morgan Anna Lou Castoldi, 21 anni, è figlia d'arte: i suoi genitori sono Asia Argento e Morgan. La ragazza, diventata una dei concorrenti più amati di Ballando con le stelle, è celebre per il suo stile: dalle prime apparizioni in passerella al programma di Milly Carlucci, ecco la sua trasformazione.

A cura di Arianna Colzi

Anna Lou Castoldi

Anna Lou Castoldi, 23 anni, è una delle concorrenti più amate di Ballando con le stelle. Classe 2003, Castoldi è figlia d'arte essendo nata dall'unione tra l'attrice Asia Argento e Morgan, nome d'arte di Marco Castoldi. Nelle puntate del programma condotto da Milly Carlucci ha raccontato dei momenti difficili trascorsi durante l'adolescenza, durante la quale ha avuto tendenze autodistruttiveda cui poi è riuscita a uscire. Tutti i giudici, da Ivan Zazzaroni a Selvaggia Lucarelli, hanno esaltato la sintonia tra lei e il ballerino Nikita Perotti che insieme riescono a dare vita a performance sempre convincenti. Scopriamo la trasformazione di stile della giovane modella, dagli abiti total black agli abiti fluo.

L'evoluzione di Anna Lou Castoldi, dal periodo emo al caschetto blu

Anna Lou Castoldi nasce in una famiglia d'artisti. Dalla madre al padre, passando per il nonno Dario Argento, la 21enne è cresciuta ha fatto il suo debutto a 13 anni nel film di sua madre, Asia Argento, poi è entrata nel cast della serie Netflix Baby nei panni di Aurora. Si è diplomata al Liceo Linguistico e si è poi iscritta all'Accademia di Belle Arti di Roma. Ballando con le stelle è il primo programma televisivo di cui è protagonista.

Anna Lou Castoldi a Ballando con le stelle

Scorrendo il suo profilo Instagram, la prima foto che vediamo, risalente al 2015, quando aveva soltanto 12 anni, segna l'inizio di un periodo che potremmo definire emo, sicuramente caratterizzato da un'estetica dark che sembra averla accompagnata per i successivi anni del liceo.

Anna Lou nel 2015

A partire dal 2018, Anna Lou Castoldi comincia a giocare con l'hairstyling, optando prima per un bob lungo biondo platino con frangia che poi lascia il posto a delle sfumature verdi. Dopo pochi mesi, l'anima istrionica di Castoldi si esprime attraverso una chioma color acquamarina, che riprende il verde dei suoi occhi.

Uno dei look di Anna Lou Castoldi

Negli anni successivi, la giovane deejay sceglie di sfoggiare un caschetto castano che lascia poi spazio a lunghe treccine colorate, uno degli hair look più glamour di una giovanissima Anna Lou Castoldi. Sempre multicolor è il taglio che decide di dare qualche anno fa, quando sfoggia un caschetto arcobaleno sui toni del blu, del verde e del viola.

I capelli fluo di Anna Lou Castoldi

Dalla prima foto a Cannes ai look di oggi

Dalla prima foto al matrimonio della madre nel lontano 2008 di tempo ne è passato. Sempre al fianco di Asia Argento, a 11 anni, calca il red carpet della Croisette per il festival di Cannes sfoggiando uno stile bon ton abbinato a un taglio corto con il ciuffo.

A Cannes nel 2014

Crescendo, poi, lo stile emo, una fase che ogni adolescente nato tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila ha attraversato, e punk ha cambiato i suoi capelli e i suoi abiti. Dalle calze a rete ai vestiti strappati, tutti rigorosamente total black, fino a un punk più maturo dove i capelli colorati si abbinavano a look più colorati e sui toni del rosa.

Anna Lou Castoldi con i capelli rosa

Negli ultimi anni, Castoldi ha sicuramente adottato uno stile più pulito, pur rimanendo sui toni del nero, come abbiamo visto nel 2018 quando ha calcato un red carpet con la madre scegliendo un outfit total black. Oppure quando nel 2023 alla première di Vera ha sfoggiato una gonna a balze traforata e un blazer, tutto rigorosamente nero. Per illuminare l'outfit, però, ha indossato un paio di collant arancioni, perfetti per la sua età.

Anna Lou Castoldi con Asia Argento nel 2023

Look minimal ed essenziali, o anche semplicemente più clean, che ha indossato anche durante le sue apparizioni alle sfilate: la prima nel 2022 da Simon Craker dove è stata modella per un giorno sfilando con un abito nero see through e uno bianco oversize a pois; la seconda da spettatrice alla sfilata di Magliano, dove ha optato per un blazer oversize e tacchi con plateau vertiginoso.

Anna Lou Castoldi in passerella

Com'è oggi Anna Lou, le foto dei look a Ballando con le stelle

Nel settembre 2023, Anna Lou Castoldi partecipa a Verissimo insieme alla madre Asia Argento. Qui sfoggia una lunga chioma castano mogano, che, dopo un breve ritorno delle lunghe treccine colorate, ha abbandonato per un biondo platino, con tanto di frangia, come quello che esibisce oggi a Ballando con le stelle. Rimangono i tanti tatuaggi e piercing che ha dichiarato essere "modi per esprimere le mie sensazioni più profonde".

Anna Lou Castoldi con il ballerino Nikita Perotti