Anna Lou Castoldi: “Con la mia ragazza è finita. Morgan? Becero usare quelle parole, ma non è omofobo” Anna Lou Castoldi è stata ospite della puntata di Verissimo trasmessa sabato 16 settembre. Con lei, la madre Asia Argento.

Asia Argento e la figlia Anna Lou Castoldi si sono raccontate nel salottino di Verissimo. L'attrice e regista aveva 25 anni, quando dalla relazione con Morgan è nata la sua primogenita. Ecco cosa hanno raccontato nella puntata trasmessa sabato 16 settembre.

Il rapporto tra madre e figlia

Asia Argento ha raccontato: "Anna Lou è stata desiderata tantissimo sia da me che da suo padre, è figlia dell'amore, ma non mi rendevo conto quanto fossi ragazzina anche io. Però, devo dire, che è stato innato questo istinto verso di lei". Anna Lou ha spiegato che grazie ai suoi genitori ha sempre avuto uno "sguardo libero e aperto" che le ha permesso di crescere senza pregiudizi. Madre e figlia sono davvero molto unite, nonostante le difficoltà. Asia Argento ha ammesso: "La nostra vita non è stata un letto di rose, una passeggiata di salute, Anna Lou – anche per conseguenza mia – ha dovuto vivere dei traumi molto forti". La figlia ha raccontato:

Ho provato ad aiutarla come potevo. Nei momenti difficili facevamo tutto insieme. Non volevo staccarmi perché sapevo che aveva bisogno di starmi vicino e anche io di stare vicino a lei e infatti riuscivamo sempre a trovare qualcosa di divertente. Pure nei momenti difficili, ci tiriamo su a vicenda. […] Io vado in terapia, il mio obiettivo è l'evoluzione di me stessa, cogliere ogni cosa per evolvere. Ci sono cose che mi hanno fatto male sicuramente, però riguardando indietro sono mattoncini della persona che sono adesso. Ciò mi rende fiera.

Asia Argento ha ammesso di essersi sentita in colpa per sua figlia, ma sa anche che provare questo stato d'animo non serve a molto: "Oggi che sto meglio, cerco di farla sentire più protetta, di chiederle scusa con i fatti".

Asia Argento e Morgan

Asia Argento, poi, ha parlato del rapporto con il suo ex compagno Morgan:

Non abbiamo rapporti praticamente. Ogni tanto mi manda della musica. Di notte mi arrivano delle canzoni sue. Le ascolto, è un artista sempre interessante. Ha detto che non ha mai smesso di amarmi? Mi chiedo se una persona come lui sia capace di amare. Quando ci si ama troppo o ci si odia troppo è difficile amare gli altri. Io gli voglio bene, penso sia stato il grande amore della mia vita. Sono un po' severa perché l'ho conosciuto quando aveva 27 anni e so il suo grande potenziale. Credo non sia mai troppo tardi per esprimerlo. Lui dovrebbe fare musica secondo me. Come fan spererei di ascoltare la sua musica non solo nel telefono di notte, ma anche una bella canzone in classifica.

Anna Lou Castoldi è intervenuta per rimarcare come la madre l'abbia sempre spinta a mantenere vivo il rapporto con suo padre: "Per come la vedo io, (lei, ndr) prova amore ma non in modo romantico".

Anna Lou Castoldi replica alle polemiche su Morgan

Di recente Morgan è stato al centro delle polemiche, dopo avere pronunciato parole omofobe a uno dei suoi concerti. La figlia Anna Lou ha commentato l'accaduto. Prima, però, ha fatto una premessa: "Per me parlare di papà non è facilissimo perché mi manca come persona. Gli voglio bene e lo vorrei vedere di più. Il nostro rapporto è bello, nel senso che abbiamo delle belle conversazioni, solo che mi piacerebbe averlo di più anche nella vita quotidiana. Non voglio metterlo in cattiva luce perché ognuno fa del suo meglio. Non provo rancore". Quindi ha aggiunto:

Per quanto riguarda l'accaduto, di base so che lui non è una persona omofoba, che prova odio o discrimina. Però una cosa che mi sento di dire e che mi dispiace è che è proprio intrinseco nella società usare certe parole come un insulto. È abbastanza becero, non tanto per lui ma per un sacco di persone. Io sono un membro della comunità LGBTQIA+ e so cosa vuol dire essere discriminati per certe cose. Non ce l'ho con lui, non gli ho detto nulla perché so che è più che altro un intercalare, però so che non va giustificato. Le persone ci soffrono. Sono parole dure, che le persone hanno sentito mentre subivano violenze.

E ha continuato: "Devo dire che non l'ho mai visto fare commenti omofobi sulla mia relazione. Ha ospitato me e la mia ex ragazza da lui un sacco di volte. Non è omofobo". Nonostante la polemica, Morgan è rimasto nella giuria di X Factor. Asia Argento, per lo scandalo che la investì nel 2018, venne esclusa dal programma. A riguardo, l'attrice ha commentato:

Forse perché lui è un uomo. Forse lo scandalo mediatico e le dicerie sul mio conto venivano reputate più gravi di quello che lui ha detto. Non lo so. Due pesi e due misure. O semplicemente perché è andata così. Forse io potevo sopportare quell'esclusione, quello che sono oggi è anche grazie a questo senso di ingiustizia. Va bene così.

Asia Argento, Anna Lou Castoldi e l'amore

Infine, madre e figlia hanno parlato d'amore. Asia Argento ha fatto sapere di essere single. È finita la relazione con Michele Martignoni:

Sono single. Michele mi ha reso felice, ma non ce la faccio. Io devo stare da sola. Pensavo che sarebbe durata. Si vede che ero felice, ma non così felice. O forse ero troppo felice. Fatto sta che in questo momento io ho bisogno di stare concentrata sul mio percorso spirituale e di sobrietà e sui miei figli. Ho iniziato a bere e usare sostanza quando avevo 14 anni, sto imparando chi ero prima, chi sono veramente.

Anche Anna Lou Castoldi ha fatto sapere che si è interrotta la relazione con la sua fidanzata: "Pure io mi sono lasciata. Dopo due anni, abbiamo convissuto per un anno e mezzo. Ci vogliamo ancora bene. Adesso le cose non stavano funzionando, è stata una cosa d'amore. Continuo ad amarla e credo anche lei a me. Non può funzionare quotidianamente per gli stili di vita, ma ci apprezziamo infinitamente. Non è facile, ci penso. Ci sono stata male, ma stavo male anche durante. Quindi cosa cambia? Almeno ora posso usarla come opportunità per pensare a me".