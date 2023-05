Asia Argento: “Ho pensato al suicidio, mi ha salvato l’amore per i miei figli. Oggi ho un compagno” Asia Argento è una donna nuova. Dopo avere superato immense sofferenze, ha trovato il suo equilibrio. Da 23 mesi non beve e non fa uso di droghe. È anche tornata ad amare, è fidanzata con il campione di arti marziali Michele Martignoni.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Verissimo 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Asia Argento si è raccontata nel salottino di Verissimo. L'attrice ha ripercorso alcuni dei momenti più dolorosi della sua vita, una sofferenza che ormai si è lasciata alle spalle. Da tempo ha ritrovato serenità, equilibrio e gioia di vivere. È anche tornata ad amare, è fidanzata con il campione di arti marziali Michele Martignoni:

Dopo la morte di mia madre ho toccato il fondo. A volte la disperazione può essere un dono, perché poi ti costringe a rialzarti, a vedere quello che rimane e a raccoglierlo. Ho iniziato praticando il buddismo, con un mantra che mi ha aiutato un po' a fare spazio libero nella mia testa. Trovare la spiritualità, mi ha portata a smettere di bere, 23 mesi fa, e lo stesso giorno ho smesso anche di mangiare carne e pesce. Ho fatto proprio pulizia ed è iniziata la mia rinascita. 23 mesi senza alcol e droghe. Anche se non le assumevo più, sono sempre un mio problema, ho una dipendenza. La dipendenza è una malattia progressiva, con il tempo peggiora. È una malattia progressiva e mortale. Ho perso tanti amici per questo. Anche mia madre era un'alcolista.

Un giorno alla volta, così ha sconfitto le dipendenze

Asia Argento ha raccontato che continua a frequentare i gruppi degli alcolisti anonimi. Per lei, questo è l'unico approccio alle dipendenze che si è rivelato efficace. E poi, ha imparato a prendere la vita un giorno alla volta, promettendo a se stessa – ogni mattina – che per 24 ore starà alla larga dagli alcolici e dalle droghe:

L'unica cosa che funziona per me sono i gruppi degli alcolisti anonimi. Continuo a frequentarli. Procedo un giorno alla volta. A volte mi bastava un bicchiere per andare in blackout e non ricordare più niente. A volte mi chiudevo in casa, me ne stavo a letto, con le tapparelle abbassate. I miei figli hanno visto anche questo.

Asia Argento è fidanzata con Michele Martignoni

Asia Argento, dopo aver trascorso diversi anni da sola per trovare un equilibrio, ha ritrovato l'amore: "Ho un nuovo compagno, dopo essere stata da sola per tanti anni. Volevo capire chi ero e cosa volevo e trovare una persona giusta per me, che potessi rendere felice e che rendesse felice me". Il nuovo fidanzato è il campione di arti marziali Michele Martignoni:

I miei figli, che sono dei giudici inclementi, tosti, hanno approvato. Michele è una persona meravigliosa. Ha una santa pazienza ed è molto più maturo di me sotto tanti punti di vista. Mi sta aiutando a capire me stessa e ad arrivare a un livello di serenità che non reputava possibile per una persona come me, vissuta nei tormenti tutta la vita. Ho voglia di un po' di leggerezza, serenità, risate, di cose semplici.

La morte della sorella Anna e dello chef Anthony Bourdain

La vita di Asia Argento è stata funestata da lutti. La sorella Anna, che soffriva di anoressia, è morta in un incidente stradale avvenuto nel 1994: "Un evento terribile che non ho accettato per tanti anni. Io avevo 19 anni e lei 22. Mia sorella Fiore, 25. Eravamo tutte giovani ed è stato un trauma per tutta la famiglia. Ora che ho accettato questa perdita, sento la presenza di mia sorella che comunque aleggia, come fosse uno spirito. Sento che anche lei è in pace e può proteggermi senza sorreggermi nei danni". A giugno del 2018 ha dovuto fare i conti con un'altra tragedia, il suicidio del suo fidanzato Anthony Bourdain:

Sin dall'inizio sono stata accusata di non averlo aiutato, perché c'era stato un tradimento, ma noi eravamo una coppia aperta. Poi, capisco che in una cosa insondabile come il suicidio, si cerchi un colpevole. Mi sono incolpata anch'io di questa cosa, quando mi hanno incolpata gli altri hanno trovato terreno fertile. Lui soffriva di depressione, probabilmente era bipolare e non voleva prendere le medicine. Molte persone non chiedono aiuto. Io non ho capito che lui portasse dentro questa tragedia, non me l'ha fatta vedere. Di questo, mi rammaricherò tutta la vita.

E ha concluso, confidando che anche lei ha pensato al suicidio: "Ci ho pensato anch'io nella vita, però l'amore per i miei figli mi ha sempre frenato da questo pensiero folle di togliersi la vita. Mi hanno salvata i miei figli e il pensiero che il giorno dopo il sole rinasce e la vita ci dà qualcosa a cui ci possiamo appigliare".