video suggerito

Anna Lou Castoldi è la rivelazione di Ballando con le Stelle: in semifinale si trasforma in Mercoledì Anna Lou Castoldi sembra essere la vera rivelazione di Ballando con le Stelle. Ieri in semifinale si è trasformata in Mercoledì Addams, guadagnandosi un posto nella finale della prossima puntata in coppia con Nikita Perotti: ecco i dettagli del look dark che ha sfoggiato sul palco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ieri è andata in onda la semifinale di Ballando con le Stelle, il programma di successo condotto da Milly Carlucci che ormai da anni intrattiene il pubblico di Rai 1 il sabato sera. Nel corso della diretta non si è solo affrontato il “caso Mariotto”, si sono anche scoperti i nomi dei finalisti che si sfideranno all’ultimo sangue il prossimo 21 dicembre durante l’ultima puntata. Oltre alle “favorite” Bianca Guaccero e Federica Nargi, ad aver conquistato un posto in finale è stata anche Anna Lou Castoldi, la figlia di Asia Argento, classificatasi quarta in classifica grazie all’esibizione a tema famiglia Addams in coppia con Nikita Perotti.

Anna Lou Castoldi "imita" Jenna Ortega in Mercoledì

Con i loro 46 punti, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti hanno conquistato il quarto posto in classifica durante la semifinale di Ballando con le Stelle. La loro esibizione è stata divertente e ironica: sulle note della colonna sonora de La famiglia Addams, hanno eseguito un adorabile Showdance con dei look a contrasto. Se lui è apparso “angelico” in total white, la figlia di Asia Argento ha preferito lo stile dark, trasformandosi in una versione bionda e anti-convenzionale di Mercoledì Addams. Si è ispirata al personaggio interpretato da Jenna Ortega nell’omonima serie di Netflix, replicando l’iconico look in tulle nero sfoggiato nella scena del ballo scolastico.

Il mini abito di tulle dark di Anna Lou Castoldi in semifinale

Anna Lou Castoldi nei panni di Mercoledì è riuscita a rimanere fedele allo stile anti-convenzionale su cui punta anche nella vita privata. Per l’esibizione in semifinale ha infatti indossato un mini dress di tulle nero, un modello con una gonna a ruota sbarazzina e il bustier-camicia con colletto incorporato e dettagli trasparenti su scollatura e maniche. Naturalmente non sono mancate le lunghe trecce, anche se declinate in versione biondo platino. Anna Lou ha rinunciato ai classici tacchi da ballo, preferendo delle più comode sneakers dark. Tatuaggi sulle gambe in vista, piercing sul viso e rossetto rosso fuoco: la figlia di Asia Argento è la grande rivelazione della nuova edizione di Ballando con le Stelle.