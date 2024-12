video suggerito

Bianca Guaccero a Ballando con le Stelle brilla con l’abito oro: frange e perline per la semifinale Bianca Guaccero è tra le grandi protagoniste di Ballando con le Stelle, programma a cui partecipa in coppia con Giovanni Pernice, il ballerino diventato il suo nuovo fidanzato. Cosa ha indossato per la semifinale? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda l’attesissima semifinale di Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera di Milly Carlucci tornato su Rai 1 dopo una settimana di pausa. La grande protagonista della serata è stata Bianca Guaccero che, oltre a essersi esibita in un Jive sulle note di un medley di Tina Turner insieme a Giovanni Pernice (con il quale la relazione sembra andare a gonfie vele), è stata anche raggiunta sul palco da mamma Rosa per una sorpresa super emozionante. Con un punteggio di 150 punti ha letteralmente trionfato, aggiudicandosi così un posto d'eccezione nella finale della prossima settimana. Quale migliore occasione di questa per puntare tutto sugli scintillii?

Bianca Guaccero con il look sparkling per la semifinale

Fin dal debutto a Ballando con le Stelle Bianca Guaccero ha dimostrato di essere una talentuosa danzatrice e non si è smentita neppure durante la semifinale, dove, oltre a cimentarsi anche con il canto, ha incantato tutti con la sua grinta e la sua eleganza in coppia con Giovanni Pernice. Dopo il look a tema cucina delle scorse settimane e il total pink delle prove, questa volta la concorrente ha preferito brillare. Sarà perché in semifinale non voleva passare inosservata o perché semplicemente intendeva adeguarsi al mood natalizio di questo momento dell’anno, ma la cosa certa è che ha puntato tutto sull’effetto sparkling.

Il look gold di Bianca Guaccero

L'abito degradé di Bianca Guaccero a Ballando con le Stelle

Bianca in semifinale è apparsa meravigliosa in un mini dress oro, un modello fasciante e con lo scollo all’americana interamente ricoperto da frange di perline scintillanti dall'effetto degradé. Ha così lasciato le gambe in vista, esaltandole ulteriormente con i classici tacchi da ballo. Per quanto riguarda i capelli, invece, ha cambiato drasticamente stile: ha detto addio alle pieghe lisce e ai raccolti, preferendo delle onde naturali con i due ciuffi frontali legati sulla parte alta del capo. Make-up con focus sugli occhi, sorriso smagliante e talento da vendere: Bianca Guaccero continua a essere una delle favorite di questa edizione di Ballando con le Stelle e i fan non vedono l'ora di ammirarla in finale.