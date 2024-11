Bianco Guaccero col grembiule, Giovanni Pernice in divisa da chef: la pista da ballo è un ristorante

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Bianco Guaccero e Giovanni Pernice

Ballando con le Stelle si avvia verso la sua conclusione: a breve scopriremo chi si aggiudicherà la vittoria di questa fortunata edizione del longevo programma, in onda stabilmente dal 2005 e sempre con la conduzione di Milly Carlucci. Sabato 23 novembre giudici e pubblico hanno decretato i semifinalisti, che proseguono la loro avventura a passi di danza. È finito il percorso di Paolantoni e Ossini, gli eliminati della serata. La nona puntata dello show ha premiato Federica Nargi e Luca Favilla, al primo posto della classifica. Bianca Guaccero e Giovanni Pernice stavolta non ce l'hanno fatta a salire sul podio: il loro boogie woogie non ha pienamente convinto.

Bianco Guaccero e Giovanni Pernice come due chef

Per il boogie woogie, la coppia ha trasformato la pista da ballo in un ristorante. I due ballerini si sono vestiti da chef, lui con la camicia e lei col grembiulino bianco, per improvvisare un siparietto di apertura, che ha poi lasciato posto a una coreografia frizzante, piena di movimento e acrobazie.

I passi hanno messo in luce il talento di Bianca Guaccero, che puntata dopo puntata si sta imponendo per la sua grande bravura. Ovviamente a trasparire è anche la grande sintonia tra i due. Il maestro e la sua allieva hanno instaurato un legame molto profondo sin da subito, che si è evoluto in qualcosa di più.

Il rapporto tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Per ora sono una coppia solo in pista da ballo, almeno ufficialmente, ma è chiaro che il rapporto tra il maestro di danza e la sua allieva sia andato ben oltre. È in corso un flirt che ha riportato la luce nel cuore della conduttrice televisiva, che si è detta di nuovo felice e soprattutto fortunata. In Giovanni Pernice ha trovato un uomo speciale, capace di tirare fuori il meglio. Il ballerino è riuscito a farle vincere le sue paure: aveva molti timori nell'aprire nuovamente il cuore a qualcuno dopo il fallimento del precedente matrimonio. Ma ha deciso di lasciarsi andare, di dare a questa conoscenza una possibilità vera e dunque, di dare a se stessa la possibilità di essere felice di nuovo.