video suggerito

Ballando con le stelle 2024, Bruganelli, Paolantoni e Ossini eliminati: la classifica della nona puntata La puntata del 23 novembre di Ballando con le Stelle tra certezze e sorprese. Nargi e Favilla primi in classifica, Bruganelli eliminata a inizio puntata, mentre sul finale vanno fuori anche Paolantoni e Ossini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La nona puntata di Ballando con le Stelle del 23 novembre è stata quasi un'anteprima di quello che si vedrà nelle battute finali di questa edizione, tra conferme e sorprese. La serata si è aperta con lo spareggio tra Paolantoni, Anna Loug Castoldi e Sonia Bruganelli, con l'eliminazione di quest'ultima. Nel corso della puntata si è quindi delineata una classifica che ha visto Federica Nargi e Luca Favilla in testa, mentre Paolantoni e Kuzmina come ultimi classificati. Sul finire della puntata altre due eliminazioni.

Chi sono i concorrenti eliminati nella puntata del 23 novembre

La puntata del 23 novembre di Ballando con le Stelle ha portato all'eliminazione di tre concorrenti in gara. A inizio puntata Sonia Bruganelli e Carlo Aloia hanno dovuto lasciare la trasmissione allo spareggio con Anna Lou Castoldi e Nikita e la coppia formata da Paolantoni e Kuzmina, infortunata. Sul finire di puntata, dopo la definizione della classifica, c'è stato un altro spareggio a tre coppie, con Paolantoni e Kuzmina, Massimiliano Ossini e Vera Kinnunen, Tommaso Marini e Sophia Berto. Sono Paolantoni e Kuzmina e Ossini e Kinnunen a uscire. La prossima settimana potranno giocarsi insieme alle altre coppie eliminate la possibilità di ripescaggio per un ultimo posto libero in gara, così da poter aspirare alle battute finali del programma

La classifica della settima puntata

La parte finale della puntata ha svelato la classifica della puntata, in queso ordine: Federica Nargi e Luca Favilla, Federica Pellegrini e Angelo Madonia, Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Gli ultimi tre posti erano quelli destinati alle coppie che si sono giocate la possibilità di rimanere in gara ed evitare l'eliminazione finale. Questo il tabellone della classifica.