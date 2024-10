video suggerito

Come era Sonia Bruganelli da giovane: le foto della concorrente di Ballando con le stelle Sonia Bruganelli è una delle concorrenti più divisive di questa edizione di Ballando con le stelle. Produttrice televisiva da tantissimi anni, l’opinionista ha saputo sfruttare i look come specchio della sua crescita: scopriamo com’è cambiata negli anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli è una delle concorrenti di Ballando con le stelle. Opinionista e produttrice televisiva, Bruganelli ha compiuto 50 anni da poco: è in tv da tanti anni, dove ha lavorato per quasi due decenni al fianco dell'ex marito Paolo Bonolis di cui ha prodotto tantissimi programmi. Oggi ha un nuovo compagno, Angelo Madonia, anche lui ballerino nello show di Milly Carlucci: il 40enne ha spiegato anche perché i due hanno deciso di non ballare insieme, preservando così la loro privacy di coppia che ora è legata anche dal ballo. Il suo stile, sempre minimale e neutro è rimasto il suo segno distintivo in televisione: scopriamo com'è cambiata l'opinionista tv.

Le foto di Sonia Bruganelli da giovane

Nel 1997, a soli 23 anni, Sonia Bruganelli incontra Paolo Bonolis. Il conduttore all'epoca era al timone di Tira e Molla: proprio negli studi televisivi Mediaset stava registrando una televendita. Agli inizi della carriera, infatti, Bruganelli ha lavorato come modella. Proprio nel programma di Bonolis, Bruganelli farà la sua prima apparizione tv nel 1998, dove il compagno la presenta come "la mia fidanzata", sfoggiando un taglio scalato corto sui toni del biondo cenere con punte castane. Per l'occasione il look è super glamour, perfetto per la televisione di quegli anni, un po' in stile Non è la Rai, potremmo dire. Bruganelli indossa un look total black con top monospalla e pantaloni in denim nero.

I tempi in cui Sonia Bruganelli posava per i fotoromanzi

Sempre in quegli anni Bruganelli ha preso parte a diversi fotoromanzi, attività che ha portato avanti per diversi anni come lei stessa racconta. In uno dei più famosi, Bruganelli presenta lo stile tipico di fine anni Ottanta, inizio anni Novanta: gilet (in questo caso a quadretti), camicia Oxford e l'intramontabile bob lungo biondo cenere tipico delle ragazze bon ton degli anni Novanta.

I fotoromanzi di Sonia Bruganelli

Stile comfy e tradizionale come vediamo nel 2007, per esempio, quando insieme a Paolo Bonolis festeggia i traguardi de Il senso della vita: i capelli non sono più corti ma sono lunghi e scalati, con il ciuffo d'ordinanza che era un must degli hairstyle di quegli anni. Sempre nello stesso anno, per un red carpet invernale la parola d'ordine è comodità: cappotto beige e sciarpa coordinata sono la ricetta per la semplicità che non stanca mai, mentre i capelli sono acconciati con una frangia a tendina, tornata di tendenza proprio in questi anni.

Sonia Bruganelli con Paolo Bonolis nel 2007

Due anni più tardi gli outfit minimal cambiano e Bruganelli inizia a giocare di più con i colori e con le acconciatura. Per una puntata de La Fattoria punta su una blusa fucsia e una coda di cavalo effetto friséee e sempre in un altro episodio del reality show lascia liberi i capelli biondi in un'acconciatura mossa. Anche il look si adatta alla televisione di quegli anni, con una camicia patchwork che lascia in evidenza un ciondolo con la scritta "Amore".

Sonia Bruganelli a La Fattoria

Negli anni anche i look fuori dalla televisione e ai red carpet di Sonia Bruganelli si fanno più ricercati. Nel 2013, per l'iniziativa Tennis&Friends agli Internazionali d'Italia a Roma, una semplice t-shirt bianca è abbinata alla borsa di Stella McCartney che in quegli anni era un must have, la The Farabella. Un semplice look da giorno diventa più colorato con l'aggiunta di una paio di Ray Ban color malva.

Sonia Bruganelli nel 2013

A 40 anni diventa stilista disegnando una linea di t-shirt ispirati ai personaggi della trasmissione "Avanti un altro", del marito Paolo Bonolis: per la presentazione della linea la vediamo giocare con le acconciature. I capelli, in quell'occasione, sono cortissimi e cotonati creando una sorta di cresta chic.

Sonia Bruganelli nel 2014

Sonia Bruganelli oggi, com'è la concorrente di Ballando con le stelle

Negli ultimi anni i look sono diventati più sofisticati, ne è un esempio la sua ultima partecipazione alla Mostra del Cinema di Venezia al fianco di Paolo Bonolis, in occasione della prima di Martin Eden. In quell'occasione, Bruganelli gioca con il black and white con un abito tunica con spalline a forma di conchiglia tempestate di strass e paillettes: una bella evoluzione rispetto agli outfit di inizio carriera, simbolo di una maturità stilistica che può arrivare soltanto con gli anni.

Sonia Bruganelli a Venezia nel 2019

Dopo aver conquistato il pubblico con le sue partecipazioni al Maurizio Costanzo Show e al Grande Fratello Vip, dove è stata un'opinionista dura ma amatissima, Bruganelli si è messa in gioco a Ballando con le Stelle, scoprendo lati di sé che non aveva ancora conosciuto. Una scoperta che si traduce anche nei look come vediamo dal look scelto per il photocall dei concorrenti, dove ha sfoggiato un completo black and white.

Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle 2024

Per le prime due esibizioni Sonia Bruganelli ha saputo giocare anche con la sensualità, adattandosi anche stilisticamente al genere che stava interpretando, giocando con colori, texture e tessuti. Non ci resta che scoprire cosa ci riserverà nelle prossime puntate del programma.

Sonia Bruganelli durante un'esibizione di Ballando con le stelle