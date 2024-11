video suggerito

Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle in versione Eva Kant: si esibisce con jumpsuit nera Sonia Bruganelli conquista il passaggio del turno a Ballando con le Stelle: l’opinionista sfoggia un look quasi da spy story per il tango in coppia con Carlo Aloia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Sonia Bruganelli e Carlo Aloia

Sonia Bruganelli è sicuramente una delle concorrenti più divisive dell'edizione 2024 di Ballando con le Stelle. L'opinionista televisiva e produttrice si è scontrata diverse volte con i giudici soprattutto con Selvaggia Lucarelli, con la quale ha avuto un accesso litigio anche durante la settima puntata del programma di Milly Carlucci. Durante la settimana Bruganelli ha rivelato di essersi anche fratturata una terza costola, confessando le sue difficoltà nell'esibirsi. Per il tango che ha ballato insieme al suo ballerino Carlo Aloia, l'opinionista tv ha optato per un look total black.

Il look di Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle

Sonia Bruganelli balla un tango appassionato per la settima puntata di Ballando con le Stelle. Una delle concorrenti più amate e criticate di questa edizione ha sfoggiato una jumpsuit total blackcon zip sul décolléte abbinate a un paio di stivali sopra le caviglie con un piccolo tacchetto.

Il look di Sonia Bruganelli

Anche Carlo Aloia ha indossato un look total black con pantaloni in pelle, creando una sorta di effetto Eva Kant e Diabolik per questo tango che però non è bastato a salvarli. Per approdare all'ottava puntata, infatti, la coppia ha dovuto affrontare lo spareggio, dove si è esibita in un cha cha che ha convinto giudici e pubblico. Il riferimento ai due personaggi dei fumetti ideati dalle sorelle Giussani è stato esplicitato anche sui social, dove Bruganelli e Aloia hanno chiesto l'aiuto del pubblico da casa in un video in cui compaiono proprio Eva Kant e Diabolik. Al posto dello chignon alto che caratterizza Eva Kant, Bruganelli ha optato per un'acconciatura semiraccolta, con una coda altissima che cadeva fluente insieme al resto della chioma lasciata sciolta.