video suggerito

Elisabetta Canalis si veste come Francesca Fagnani: a Belve con lo stesso look gessato Elisabetta Canalis è tra gli intervistati della terza puntata di Belve. Sul palco ha “imitato” Francesca Fagnani indossando il suo stesso tailleur gessato: ecco i dettagli del look. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Belve 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi, martedì 3 dicembre 2024, va in onda una nuova puntata di Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani che da qualche anno viene trasmesso in prima serata. Al di là della padrona di casa con il suo stile chic e glamour, i veri protagonisti sono gli intervistati, che settimana dopo settimana non esitano a rispondere alle domande irriverenti e provocatorie della giornalista. Nella terza puntata a sedere sul tanto temuto sgabello sono Sonia Bruganelli, Fabio Volo ed Elisabetta Canalis. Per quest'ultima, in particolare, l'evento ha rappresentato il ritorno sulla tv italiana dopo diversi mesi trascorsi negli Stati Uniti (dove vive stabilmente con la figlia Skyler Eva): quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile?

Elisabetta Canalis in versione mannish

Era da tempo che Elisabetta Canalis non lavorava per la tv italiana, per la precisione da quando la scorsa estate ha condotto lo show musicale Tilt insieme a Enrico Papi. Negli ultimi mesi si è goduta la sua "normale quotidianità" americana, servendosi dei social per documentare i look scelti per le diverse occasioni, dalla sua festa di compleanno ad Halloween. Ora, complice l'invito a Belve di Francesca Fagnani, è tornata in Italia e ne ha approfittato per cambiare stile. Niente più mini dress sensuali, maxi scollature e tubini fascianti, per l'intervista su Rai 2 ha seguito il trend della moda mannish con un completo giacca e pantaloni (proprio come fatto dalla conduttrice).

Elisabetta Canalis col completo gessato

Il look blu gessato di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ha indossato uno dei capi cult dell'Autunno/Inverno 2024-25: il tailleur gessato, apparendo sul palco in coordinato con la padrona di casa Francesca Fagnani. Ha però evitato il classico nero e il grigio scuro, ha preferito un più raffinato blu navy, il colore simbolo dei reali. Il completo è leggermente oversize, ha i pantaloni palazzo e la giacca doppiopetto coordinata e rivela un micro top con lo scollo a V attraverso la scollatura. L'ex velina non ha rinunciato ai tacchi alti, ha infatti sfoggiato delle pumps in vernice nera, mentre per quanto riguarda i gioielli ha scelto una parure di Swarovski con orecchini a cerchio e collana abbinata, entrambe tempestate di cristalli scintillanti.