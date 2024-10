video suggerito

Anna Lou Castoldi a Ballando: "Sono stata autodistruttiva, me ne vergogno. L'amore mi ha salvata" Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan, ha raccontato una parte della sua storia personale a Ballando con le Stelle 2024. Per farlo ha scelto di raccontarsi attraverso i tatuaggi, uno di questi raffigura un martello che si autodistrugge: "Sono stata autodistruttiva nella vita. Mi vergogno, ma non sono questo".

A cura di Elisabetta Murina

Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, è considerata una delle concorrenti rivelazione di questa edizione di Ballando con le Stelle. La ragazza è in coppia con Nikita Perotti, da poco nel cast dei professionisti del programma. Nella puntata del 12 ottobre, la ballerina ha parlato della sua storia personale, raccontandosi attraverso i numerosi tatuaggi che ha sul corpo.

La storia di Anna Lou Castoldi e i suoi tatuaggi

Prima di esibirsi, Anna Lou Castoldi ha raccontato una parte della sua storia personale e lo ha fatto attraverso i tatuaggi che ha sul corpo. "Ho scoperto qui di piacere, ci rimango di stucco quando la gente mi apprezza, non so proprio come reagire", ha raccontato la concorrente, figlia di Morgan e Asia Argento. "Le modifiche che ho apportato al mio corpo, dai tatuaggi ai piercing, sono modi per esprimere le mie sensazioni più profonde", ha spiegato. In particolare, un tatuaggio raffigura un martello che si autodistrugge ed è collegato a un momento particolarmente difficile: "Sono stata autodistruttiva nella vita, mi ricorda di non esserlo più. Mi vergogno, ma non sono questo".

I commenti all'esibizione da parte dei giudici

Anna Lou e Nikita hanno conquistato sia il pubblico che i giudici di Ballando con le Stelle. "Lui prima aveva le movenze del ballerino, ora si muove insieme a lei, sono una cosa unica", ha commentato Guillermo Mariotto. Per Ivan Zazzaroni, la coppia è fantastica: "Anna Lou fa qualcosa di bello e fresco, porta energia". "Le dà ancora più luce", ha commentato Fabio Canino. E anche Selvaggia Lucarelli è d'accordo, facendo poi una riflessione sulla sua storia personale: "Volevo farle i complimenti non solo per il ballo, ma per come hai raccontato i momenti difficili della tua vita, senza vittimismo. Hai parlato di autolesionismo senza mai piangerti addosso".

Alberto Matano ha chiesto alla concorrente dove sia riuscita a trovare la forza per uscire dai momenti bui. "Nella natura, nel mondo, mi sono aggrappata all'arte e all'amore. Ci sono molte più cose belle che brutte. Per me è importante far sentire meno sole le persone che ci sono passate", ha spiegato la ragazza tra gli applausi del pubblico.