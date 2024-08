video suggerito

Angelina Mango cambia look: l’estate è con le treccine lunghissime decorate con perline Angelina Mango è una fan delle acconciature sbarazzine e delle treccine: stavolta le ha sperimentate in versione extra long, durante il viaggio a Bangkok. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Angelina Mango sta vivendo un'estate densa di appuntamenti. Il prossimo, attesissimo, la porterà dritta alla famosa Notte della Taranta di Melpignano, sul palco del tradizionale concertone estivo che celebra la cultura salentina tra musica e danze. La cantante, infatti, interpreterà alcuni brani della tradizione arrangiati in chiave contemporanea da Shablo, ma regalerà al pubblico anche una versione mai ascoltata di una delle sue canzoni più famose, accompagnata dal trascinante ritmo del tamburello. In attesa del 24 agosto, si è presa una pausa ed è volata a Bangkok. In Thailandia ha anche debuttato con un nuovo hair look.

Eravamo abituati a vederla coi capelli lunghi e scalati, acconciati a volte mossi in stile mermaid hair e altre liscissimi, spesso con due ciocche a incorniciare il viso. Ma Angelina Mango è anche una fan dei doppi bun alla Sailor Moon e delle treccine, due opzioni perfette per la sua personalità sbarazzina. Proprio le trecce sono le protagoniste assolute del look che sfoggia nel video di La noia, il brano che l'ha consegnata alla vittoria del Festival di Sanremo 2024. Nella clip, la cantante ha i capelli intrecciati come fossero rami di alberi, un'estetica ripresa anche nell'esibizione all'Eurovision: al centro del palco c'era proprio un trono di rami intricati.

Le treccine sono un hair style che torna sempre alla ribalta nel periodo estivo: danno un aspetto giovanile e fresco, sono personalizzabili in tanti modi diversi a seconda dei gusti e dell'occasione: trecce che partono dall'attaccatura dei capelli o più morbide, decorate con perline, impreziosite da glitter scintillanti, con elastici colorati e così via. Quest'anno, per esempio, le hanno scelte Federica Nargi in versione extra long.

Treccine lunghissime anche per Angelina Mango, che ha condiviso con fan e follower alcuni scatti direttamente dalla Thailandia: è stata qualche giorno s Bangkok. La chioma della cantante è drasticamente diversa, rispetto a prima della partenza: treccine strettissime, attaccate alla testa, che poi si allungano fino al fondoschiena, dove sono chiuse da perline trasparenti. I fan hanno apprezzato molto il cambio look, riempiendola di complimenti. Sarà questo il look anche sul palco di Melpignano?