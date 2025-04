All’asta il Rolex del Dogui: quanto vale l’orologio cult del protagonista di Vacanze di Natale

video suggerito

Ricordate Guido Nicheli, alias Il Dogui di Vacanze di Natale? Il suo iconico Rolex è stato messo all'asta: ecco com'è fatto e quanto vale.

A cura di Valeria Paglionico

Vacanze di Natale è stato uno dei film cult degli anni '80 e '90, tanto che ancora oggi alcune delle scene dei diversi "capitoli" vengono considerate leggendarie. In quanti ricordano Guido Nicheli nei panni de Il Dogui? Sebbene l'attore sia scomparso prematuramente nel 2007, i suoi tormentoni sono ancora iconici, da "Alboreto is nothing" a "See you later", fino ad arrivare a "Sole, whisky e sei in pole position". Non sorprende, dunque, che siano moltissimi i collezionisti appassionati di cinema che sognano di stringere tra le mani il suo Rolex personale appena messo all'asta: ecco quanto vale il prezioso.

Il valore simbolico del Rolex del Dogui

Guido Nicheli è diventato famoso per i suoi ruoli in film cult come Vacanze di Natale, Yuppies – I giovani di successo e Sapore di mare e, complice il fatto che voleva essere il simbolo di una idea di ricchezza superficiale, su ogni set cinematografico ha sempre sfoggiato un gioiello che rappresenta il sullo per eccellenza, un Rolex in acciaio e oro. Oggi si torna a parlare di quell'orologio e il motivo è molto semplice: è stato messo all'asta sul portale svizzero Antiquorum e sta attirando le attenzioni di milioni di fan dell'attore che hanno sempre apprezzato la sua ironia e la sua intelligenza arguta.

Il Rolex di Guido Nicheli

Il prezzo dell'orologio di Guido Nicheli

Per essere precisi il Rolex messo all'asta è un Datejust del 1977 con cassa da 31mm e bracciale Oyster, la sua particolarità? Sulla claps è decorato con l'incisione delle iniziali G.N. (Guido Nicheli). Come se non bastasse, è accompagnato da una dichiarazione di originalità redatta dalla famiglia. Sul sito di Antiquorum viene descritto con queste parole: "Un orologio da polso automatico, molto raffinato e da collezione, in acciaio inossidabile e oro giallo 18k, con quadrante color oro, indici dorati e lancette dorate". Quanto vale l'orologio? L'asta ha una base di partenza fra 2.000 e 4.000 euro ma al momento le offerte sono arrivate a 6.000 euro. Quale sarà il prezzo finale per questo leggendario pezzo da collezione?