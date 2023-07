Alessia Marcuzzi torna in Rai con il completo nude: incanta con l’eleganza della semplicità Alessia Marcuzzi torna in Rai e presenta una nuova stagione di Boomerissima: per l’occasione punta su un look chic e senza tempo.

A cura di Beatrice Manca

Ormai definitivamente archiviata la stagione di Mediaset, Alessia Marcuzzi progetta una nuova stagione in Rai: la conduttrice infatti torna al timone di Boomerissima, il programma che ha segnato il suo ritorno in tv. Per annunciare la ripresa in autunno, la conduttrice ha sfoggiato il look più chic della stagione: un completo coordinato sui toni nude, raffinato nella sua semplicità.

L'outfit nude di Alessia Marcuzzi

Il beige, in tutte le sue sfumature, è tra i colori di tendenza dell'estate 2023. Come mostra Alessia Marcuzzi, il modo più chic di indossarlo è in versione total look, dalla testa ai piedi. Agli studi Rai di Napoli Alessia Marcuzzi ha puntato tutto sull'eleganza della semplicità: ha abbinato un paio di pantaloni sabbia dal taglio sartoriale a un body a maniche lunghe di una sfumatura appena più chiara.

Alessia Marcuzzi in Valentino

Un look passepartout perfetto in ogni occasione, interamente firmato Valentino. Body e pantaloni sono in vendita sul sito e costano rispettivamente 650 e 1300 euro.

body Valentino

Alessia Marcuzzi mostra il look "prima e dopo"

Per completare il look la conduttrice di Boomerissima ha scelto un paio di pump Gianvito Rossi color caramello e una borsa abbinata del suo brand, Mark and Angels. Ha poi completato il tutto con un trucco sui toni del marrone che esaltavano il suo incarnato e il suo ritorno al biondo sui capelli. La forza di questo look? La versatilità. Cambiando qualche dettaglio si ottiene un risultato completamente diverso. In un carosello di foto su Instagram Alessia Marcuzzi ha mostrato il "prima e il dopo" dell'evento: per la sera ha sostituito il body con un top dalle spalline, ottenendo un risultato più glamour. L'idea da copiare assolutamente!