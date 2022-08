Alessia Marcuzzi a Londra in versione anni ’90: passeggia in sneakers, leggings e camicia in vita Alessia Marcuzzi è a Londra con il figlio Tommaso e, complice una passeggiata in uno dei quartieri più rinomati della città, ha lasciato spazio alla comodità: ecco il nuovo look casual in pieno stile anni ’90 della conduttrice.

A cura di Valeria Paglionico

Alessia Marcuzzi è tornata a Londra dal figlio Tommaso, che solo qualche settimana fa si era laureato proprio nell'ambita università della capitale inglese. Dopo essere stata per qualche giorno a Roma (con tanto di look estivo "cittadino"), ora la conduttrice ha raggiunto di nuovo il primogenito ed è con lui che si sta concedendo delle gite nei quartieri più rinomati della città. Ieri, ad esempio, è stata a Shoreditch, ha fatto visita al locale Passione Vino e, oltre a gustare aperitivo a base di rosso, ha anche lasciato spazio alla comodità. Non per questo ha rinunciato allo stile e per il look "da passeggio" ha pensato bene di ispirarsi agli anni '90.

Il look casual di Alessia Marcuzzi

Al motto di "Uno dei miei posti del cuore a Shoreditch", Alessia Marcuzzi ha documentato sui social la visita al quartiere artistico di Londra. Se solitamente siamo sempre stati abituati a vederla in tacchi a spillo e tubini aderenti, ora ha cambiato registro e, complice la pausa lavorativa estiva, ha lasciato spazio alla comodità. La presentatrice si è lasciata immortalare mentre passeggia tra le strade della città in leggings neri e canotta abbinata e ha completato il tutto con un paio di sneakers in tinta, modello running, perfetto per camminare a lungo senza andare incontro a dolori ai piedi e vesciche.

Alessia Marcuzzi con la camicia annodata in vita

Alessia Marcuzzi si ispira agli anni '90

Il dettaglio che ha fatto la differenza nel look casual di Alessia Marcuzzi? La camicia oversize a quadri in pieno stile "boscaiolo" sui toni del rosso, bianco e blu. L'ha prima portata in modo "tradizionale" per proteggersi dal freschetto, poi l'ha annodata intorno al punto vita come si faceva negli anni '90. Non sono mancati la borsetta a tracolla, un modello in pelle bordeaux, e gli occhiali da sole da diva. Insomma, la Marcuzzi sta "ricaricando le batterie" prima di tornare in tv il prossimo novembre ma, a quanto pare, in vacanza non ha alcuna intenzione di rinunciare allo stile.