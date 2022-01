Alessia Macari veste griffata dopo il parto: il primo look da mamma è rosa Alessia Macari e Oliver Kragl hanno accolto in famiglia la loro primogenita Nevaeh. Il primo look da mamma della ex ciociara è in vestaglia rosa di Louis Vuitton.

A cura di Giusy Dente

Alessia Macari è diventata mamma. Lei e il compagno Oliver Kragl hanno dato il benvenuto in famiglia alla loro primogenita, a cui hanno dato un nome piuttosto insolito e a cui hanno anche già creato un account Instagram ufficiale! La bambina si chiama Nevaeh ed è stata la stessa ex ciociara di Avanti un altro! a spiegarne il significato. Nevaeh non è altro che la parola Heaven (dunque ‘paradiso') al contrario. La neonata sta bene e i genitori sono al settimo cielo. Non hanno esitato a condividere sui social uno scatto dolcissimo, che li ritrae tutti e tre insieme: si vedono solo le mani della coppia e si intravede una manina della piccola Nevaeh, in una tutina rosa chiaro. Solo a distanza di diversi giorni dal parto si è mostrata su Instagram anche la neo mamma.

La gravidanza di Alessia Macari

Quella della ex ciociara di Avanti un altro! non è stata una gravidanza facile. Proprio con l'avvicinarsi del parto Alessia Macari ha dovuto affrontare un imprevisto che ha cambiato tutto. Sia lei che il compagno, infatti, sono risultati positivi al Covid poco prima del ricovero e per questo è stata costretta ad affrontare tutto da sola, una volta giunta in ospedale. Per ben quattro giorni non ha potuto stringere a sé la bambina, dopo averla messa al mondo: quelli dell'isolamento sono stati giorni lunghissimi, che ha vissuto anche con l'apprensione che la piccola potesse a sua volta avere il virus. Nevaeh, invece, è sempre stata negativa e una volta guariti anche i genitori, la famiglia ha potuto ricongiungersi.

Instagram @alessiamacari

La prima foto di Alessia Macari dopo il parto

Dopo il parto, la 28enne ha rassicurato fan e follower circa le condizioni di salute sue, del compagno e della bambina, soprattutto alla luce della scoperta della positività al Covid-19. I tre si stanno godendo un po' di intimità familiare lontano dai social, preferendo probabilmente aspettare un po', prima di tornare a pieno regime all'esposizione di sempre. La Macari, infatti, ha costantemente aggiornato tutti sul procedere della gravidanza attraverso Instagram.

Leggi anche Rosa Perrotta dopo il parto è già trendy: mamma in kimono a righe e ciabatte

in foto: vestaglia Louis Vuitton

Non ha esitato a mostrare il pancione orgogliosissima del suo nuovo corpo più formoso, esibendolo anche in occasione di eventi importanti, per esempio il Roma Film Fest 2021, a cui ha partecipato indossando uno scintillante abito nero trasparente con maxi spacco. Il primo look post parto è griffato. La Macari si è mostrata nelle Instagram Stories con quella che sembra una vestaglia rosa di Louis Vuitton: un colore sgargiante, evidentemente intonato alla sua felicità di questo periodo così nuovo, che l'ha resa raggiante più del solito.

Sul sito della Maison non c'è la vestaglia in questione, ma una simile: celeste, in tweed di seta con motivo Monogram Cloud, collo a scialle, tasche a filetto e cintura in vita. Costa 2900 euro. Nella collezione della Maison c'è anche una tuta morbida dello stesso colore, sempre con motivo Monogram Cloud: il prezzo è di 2400 euro. Presumibilmente potrebbe aggirarsi intorno a questa cifra anche il capo di Alessia Macari, che dunque non ha rinunciato alla sua passione per i capi griffati: in fondo lo aveva già detto in passato di essere una mamma cool!