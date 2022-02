Achille Lauro, Una voce per San Marino: il cantante conquista l’Eurovision col completo di velluto Achille Lauro è il vincitore di “Una voce per San Marino”, dunque rappresenterà la piccola repubblica all’Eurovision Song Contest 2022. Ha partecipato alla gara con un total look firmato Gucci.

A cura di Giusy Dente

Achille Lauro in Gucci

L'avventura di Achille Lauro al Festival di Sanremo col brano Domenica si è conclusa quest'anno con un 14esimo posto. Sul palco dell'Ariston il cantante si è esibito per il quarto anno di seguito (tre volte in gara e una come ospite) giocandosi anche la partecipazione all'Eurovision Song Contest. Il vincitore della kermesse sanremese, infatti, ottiene di diritto il pass per il festival musicale. A rappresentare l'Italia a Torino, dal 10 al 14 maggio, ci saranno quindi Blanco e Mahmood, i vincitori dell'edizione appena conclusa. Il cantante di Me ne frego e Rolls Royce, però, è riuscito ugualmente ad aggiudicarsi la partecipazione alla gara europea. Ha gareggiato a Una voce per San Marino, organizzato proprio per scegliere un rappresentante che potesse portare all'Eurovision anche la piccola Repubblica del Titano. Vi hanno preso parte anche Ivana Spagna, Valerio Scanu, Francesco Monte. A spuntarla però è stata proprio Achille Lauro, che dunque ritroveremo a Torino (sede dell'Eurovision Song Contest 2022) col brano Stripper.

Il look di Achille Lauro

Il look è parte integrante e fondamentale di tutte le esibizioni di Achille Lauro, per sua natura un provocatore. Il brand che cura i suoi outfit è Gucci. Nella Maison italiana e nel pensiero di Alessandro Michele ha trovato piena aderenza al proprio modo di intendere lo stile e con esso la vita: all'insegna della libertà, senza preconcetti estetici o morali, senza stereotipi. C'era lo stylist Nicolò Cerioni dietro i suoi look di questa edizione di Sanremo e del precedente. L'anno scorso Nicolò Cerioni si era concentrato su una serie di ‘quadri', di personaggi reinterpretati per omaggiare i diversi generi musicali. Quest'anno, invece, Lauro ha vestito sul palco dell'Ariston degli abiti molto meno appariscenti, come per spogliarsi dagli eccessi per abbracciare l'essenziale. Chissà se questa rinascita raggiungerà un ulteriore livello nell'esibizione all'Eurovision Song Contest, guadagnata con la vittoria a Una voce per San Marino, o se riproporrà qualcosa di creativo e sbalorditivo.

Achille Lauro in Gucci

Achille Lauro verso l'Eurovision

Achille Lauro sarà il rappresentante di San Marino all'Eurovision Song Contest 2022, che si terrà dal 10 al 14 maggio a Torino. Il cantante si è aggiudicato la sua presenza vincendo la prima edizione di Una voce per San Marino con il brano Stripper. Ha gareggiato con un total look Gucci: tuxedo in velluto nella colorazione blu notte composto da pantaloni flare con dettagli in raso, giacca a un bottone e revers a lancia con profili in raso. Ai piedi booties in pelle nera. La giacca, aperta e portata senza camicia, lasciava in bella mostra tutti i numerosi tatuaggi del cantante.

Leggi anche Sanremo 2019: Achille Lauro indosserà smoking e completi di Carlo Pignatelli

Instagram @unavocepersanmarino

Ha inserito nuovamente un elemento floreale nell'outfit, una spilla a forma di fiore in seta nera. Ma stavolta il Fantasanremo non c'entra! Sul palco dell'Ariston Lauro è stato il primo a portare un fiore, nello specifico un giglio rosa dal valore simbolico: la vanità. Parallelamente, questo ha permesso a chi lo aveva inserito nella propria squadra dell'ormai famoso gioco, di guadagnare molti punti: difatti tanti altri artisti in gara hanno poi fatto lo stesso, dopo di lui.