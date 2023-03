Achille Lauro in total denim anticipa la primavera: mostra i tatuaggi (e gli slip) Achille Lauro è tornato sui social e lo ha fatto in total denim. Ha seguito la mania dei look tutti di jeans, lasciando i tatuaggi in vista con la giacca sbottonata.

A cura di Valeria Paglionico

Il 16 marzo è una data davvero speciale per Achille Lauro: esattamente 3 anni fa, dunque in pieno lockdown, lanciò la canzone dedicata proprio a questa giornata. Ora, sarà perché voleva celebrare l'anniversario con stile o perché semplicemente intendeva rivelare ai fan la sua nuova svolta glamour, ma la cosa certa è che si è servito dei social per mostrare il nuovo look. Total denim, tatuaggi in vista ed elastico degli slip che esce dai pantaloni: il cantante più eclettico e provocatorio del nostro paese è pronto per accogliere la primavera.

Achille Lauro segue il trend del total denim

Achille Lauro si è preso una temporanea pausa dai riflettori da qualche tempo a questa parte e, fatta eccezione per la recente ospitata sanremese, preferisce dedicarsi al suo tour di concerti live. Sui social, però, continua a essere molto attivo e tiene sempre i fan informati su tutti i suoi progetti professionali. Il dettaglio a cui non rinuncia mai? L'innata passione per la moda. Dopo essersi mostrato in versione punk con un completo di pelle borchiato, nelle ultime ore ha pensato bene di seguire il trend primaverile più amato di tutti i tempi, quello del total denim.

Achille Lauro in Calvin Klein

Il nuovo look di Achille Lauro

Sebbene la primavera non sia ancora arrivata, Achille Lauro ha anticipato la bella stagione sui social. Si è rivolto alla Maison Calvin Klein abbinando la classica giacca di jeans a dei pantaloni a vita bassa dalla linea dritta, anche questi di jeans. Niente canotta o t-shirt, ha lasciato il petto nudo, rivelando i numerosi tatuaggi che ha sul busto e l'elastico griffato degli slip. Capelli corti con le ciocche bionde, stivaletti di pelle nera col tacco e una linea di eye-liner sugli occhi: nonostante la distanza dai riflettori, il cantante non ha perso il fascino irresistibile che da sempre lo contraddistingue.