La svolta punk di Achille Lauro: a Los Angeles con il chiodo in pelle borchiato Il cantante Achille Lauro è in viaggio negli Stati Uniti: sulle strade della California ha sfoggiato un nuovo outfit in total black con accessori griffati.

A cura di Beatrice Manca

Achille Lauro più che un cantante è un vero performer e non smette mai di stupirci con le sue mirabolanti trasformazioni in fatto di look. Lo avevamo lasciato al Festival di Sanremo, dove si è esibito in collegamento sfoggiando un look rosso fuoco con guanti incorporati, lo ritroviamo a Los Angeles con un nuovo stile dai toni punk. Per il suo viaggio "Beverly Hills 90210" il cantante di Rolls Royce ha scelto un look total black con borchie e ‘spuntoni' in metallo.

Il look total black di Achille Lauro

Da circa una settimana Achille Lauro si trova negli Stati Uniti: dopo aver fatto tappa a New York con colbacco nero e giacca di pelliccia, si è diretto verso la più tiepida Los Angeles dove ha assistito a una partita dei Lakers, ha visitato la Hollywood Walk of Fame e si è rilassato sulla spiaggia. Il viaggio on the road sulle strade della California ha visto il cantante con un nuovo stile. Addio completi da dandy colorati, ora veste tutto di nero e sfoggia jeans aderenti, t-shirt nera e cappellino da baseball. Restano gli accessori griffati, come la cintura Louis Vuitton, abbinati a una giacca in pelle con borchie e spuntoni punk. Per completare il look l'artista ha scelto occhiali da sole neri e stivaletti lucidi con tacco basso.

Achille Lauro con la cintura Louis Vuitton a Los Angeles

Il chiodo, la giacca di pelle che non passa mai di moda

Il look di Achille Lauro ci conferma una certezza della moda: la fine dell'inverno significa il ritorno del chiodo. La giacca in pelle da motociclista, protagonista delle subculture anni '50, non ha mai smesso di fare tendenza e torna ciclicamente nella moda. Sarà il fascino da rockstar, sarà il peso ideale per la mezza stagione o l'aria ‘ribelle' che regala a ogni look, dalla semplice t-shirt bianca all'abito rosa romantico. Insomma: in versione punk o rockabilly, è ora di tirare fuori dall'armadio la giacca di pelle dall'armadio!