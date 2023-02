Achille Lauro torna a Sanremo senza costumi di scena: ora veste di rosso e indossa i guanti Sono lontani i tempi del costumi spettacolari: Achille Lauro torna al Festival di Sanremo con un’esibizione in collegamento e un nuovo look.

A cura di Beatrice Manca

Achille Lauro torna al Festival di Sanremo, il palco dove ha conquistato il grande pubblico con i suoi outfit spettacolari, vere e proprie performance. Quest'anno l'artista non è in gara, ma si è collegato dal Suzuki Stage durante la serata finale sfoggiando un nuovo look total red con guanti incorporati.

Achille Lauro in total red a Sanremo 2023

Per l'esibizione Achille Lauro ha indossato un look rosso dalla testa ai piedi creato per lui dal designer Christian Boaro. L'outfit era composto da un top in velluto con guanti incorporati e un paio di pantaloni in lana, entrambi rosso fuoco. Il look essenziale nelle linee, enfatizza il nuovo stile del cantante trasformista, più minimal e concettuale.

Christian Boaro con Achille Lauro

Achille Lauro ormai è un veterano del Festival: nel 2020 lasciò tutti a bocca aperta quando, al suo debutto, fece cadere il mantello e rivelò una tutina scintillante quasi nude. Da lì in poi è stato un crescendo di performance e costumi spettacolari, ripetuti l'anno successivo grazie al sodalizio creativo con Gucci e al lavoro con Nick Cerioni lo stylist che da anni cura gli outfit di Lauro. Adesso però è tempo di scrivere una nuova pagina: Lauro torna a Sanremo con un nuovo look.