Achille Lauro sul palco Love Mi con il completo di pelle ‘in fiamme’ Sul palco del Love Mi si è esibito Achille Lauro, che ha sfidato il caldo con un total look in pelle.

Tutta Milano ieri ha ballato al ritmo del Love Mi, il concerto di beneficienza organizzato da Fedez. Il rapper, indiscusso re della serata, ha riunito moltissimi artisti sul palco di piazza Duomo: da Emma all'amico J-Ax, da Tananai a Matteo Paolillo. Tra i più attesi c'era anche Achille Lauro che, come sempre, ha alzato l'asticella dello stile con il suo look.

Il look in pelle di Achille Lauro

Achille Lauro è in cima alle classifiche radiofoniche con il singolo Fragole, cantato insieme a Rose Villain: nel video del brano indossa stivali camperos e sfoggia un look dalle vibe anni Settanta. Per il ritorno sul palco, invece, ha scelto un outfit d'impatto, curato ancora una volta dallo stylist Nick Cerioni: un completo in pelle nera con un motivo di fiamme in 3D alla cintura e sulle spalle. La giacca nera infatti aveva un'applicazione in rilievo modellata come il profilo di una fiamma, un look che i fan hanno definito "un po' Lucifero, un po' Michael Jackson".

Achille Lauro via Instagram @achille_idol_fan

Achille Lauro con il guanto ‘da Michael Jackson'

Il riferimento a Michael Jackson è per un dettaglio insolito: il cantante indossava dei guanti ricoperti di cristalli, proprio come il re del pop. Achille Lauro è poi tornato sul palco senza giacca, ma con un top nero trasparente. Completavano il look capelli ricci e un make up pronunciato sugli occhi. Il re delle trasformazioni è tornato ed è più cool che mai!

