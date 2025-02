Achille Lauro, i significati dei tatuaggi sul volto del rapper

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Achille Lauro è tra i Big del Festival di Sanremo 2025, al quale partecipa con il brano Incoscienti giovani. Per lui si tratta di un gran ritorno all'Ariston, che ha calcato ininterrottamente dal 2019 al 2022. Il debutto risale al 2019 con Rolls Roys, poi è stata la volta di Me ne Frego (e dell'iconica tutina dorata) nel 2020, mentre nel 2021 ha ricoperto i panni di ospite speciale. L'ultima volta che ha partecipato alla competizione era invece il 2021, quando si è esibito sulle note di Domenica. Ora è pronto per diventare protagonista di nuove spettacolari performance e di certo riuscirà ancora una volta a sorprendere tra provocazioni e look glamour. Il dettaglio che rende la sua immagine iconica? Ha il corpo completamente ricoperto di tatuaggi: ecco cosa raffigurano e il loro significato simbolico.

I tatuaggi sul viso di Achille Lauro

Achille Lauro ha il corpo ricoperto di tatuaggi ma i più evidenti sono quelli sul viso. Sulla guancia destra c'è la scritta "Pour l'Amour", che in francese significa "Per l'amore", ovvero il titolo del quinto disco, definito da lui stesso un riferimento alla passione che prova verso il suo lavoro.

Poco sotto l'occhio ha inoltre anche un cuoricino. Sulla guancia sinistra ha invece tatuata la parola "Scusa", anche se non ha mai rivelato il significato di questo tattoo, in molti credono che lo abbia fatto dopo essersi pentito di aver fatto imprimere sulla pelle la prima scritta. Dunque, non sarebbe altro che una scelta fatta per correre ai ripari".

Achille Lauro, i tatuaggi su petto e pancia

Quando rimane a petto nudo, Achille Lauro mette in mostra gli innumerevoli tatuaggi che ha fatto nel corso degli anni. Al centro c'è un enorme dragone in stile giapponese, che tradizionalmente può avere due diversi significati: a volte viene considerato simbolo di fortuna e fertilità, altre viene associato all'incarnazione dello spirito maligno.

Accanto a questo animale mitologico c'è poi un'aquila con le ali spiegate, simbolo di regalità, forza e potere, e poco sotto il collo due scritte in corsivo, quella sul lato destro è "Blood", ovvero "Sangue". Sulla pancia, inoltre, si è fatto imprimere con l'inchiostro indelebile un'auto sportiva con dietro delle palme, che probabilmente fa riferimento a una delle sue grandi passioni, e sul fianco destro c'è il volto di un pitbull ma non si sa se sia appartenuto a lui o meno.

I tatuaggi su mano e braccio destro di Achille Lauro

Le braccia e le mani di Achille Lauro non potevano non essere decorate con l'inchiostro indelebile. Anche in queste zone del corpo ha numerosissimi tatuaggi: sul tricipite si è fatto disegnare una silhouette femminile in atteggiamenti sensuali, mentre sull'avambraccio ha la scritta "Familia", che probabilmente fa riferimento al legame con le sue origini, ha infatti un legame molto profondo con la madre.

Sulla mano destra, invece, ha il viso di una tigre che ruggisce, un chiaro simbolo di forte e potere, mentre sulle dita delle mani ha sia la scritta "Pulp" che dei simboli come cuori e croci di cui però non ha mai svelato il significato.

