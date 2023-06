Alessia Marcuzzi torna in tv in versione casual, con Antonella Clerici in jeans e t-shirt bianca Alessia Marcuzzi è tornata in tv dopo il successo di Boomerissima. Ieri ha fatto visita ad Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno e per l’occasione ha puntato tutto sullo stile casual.

A cura di Valeria Paglionico

Alessia Marcuzzi ha ridotto drasticamente la sua presenza in tv negli ultimi anni, ha cominciato in piena pandemia e ha poi continuato anche nei mesi successivi, così da godersi un po' di più il tempo in famiglia senza stress e impegni frenetici. In inverno, però, si è nuovamente dedicata alla sua più grande passione, la conduzione, mettendosi al timone di Boomerissima, un programma tutto suo su Rai 2. Dopo l'incredibile successo delle puntata, è però tornata a "vita privata". Nelle ultime ore ha fatto un'eccezione, apparendo di nuovo sul piccolo schermo ma in versione casual.

Alessia Marcuzzi ritorna in tv dopo Boomerissima

Negli ultimi mesi Alessia Marcuzzi è stata attiva solo sui social, è proprio lì che ha continuato a mantenere un rapporto diretto con i followers dopo il successo di Boomerissima. Ieri, però, ha deciso di apparire nuovamente in tv: lo ha fatto per l'amica e collega Antonella Clerici, alla quale ha fatto visita negli studi di È sempre mezzogiorno, entrando sulle note di Siamo donne di Jo Squillo e Sabrina Salerno. Le due hanno chiacchierato, cucinato, si sono raccontate aneddoti, il tutto col sorriso smagliante stampato sulle labbra.

Alessia Marcuzzi a È sempre mezzogiorno

Il look casual di Alessia Marcuzzi

L'avevamo lasciata elegante e sofisticata sul palco di Boomerissima, oggi Alessia Marcuzzi ha abbandonato le gonnelline di tulle e i tubini total pink, preferendo puntare su qualcosa di casual. Per il ritorno negli studi Rai ha abbinato un di jeans a vita alta dalla linea dritta a una semplice t-shirt bianca leggermente over.

Il look casual di Alessia Marcuzzi

Per completare il tutto ha scelto delle adorabili ballerine nere col tacco kitten e il cinturino intorno alla caviglia. Capelli sciolti e lisci, immancabile rossetto rosso sulla bocca e sorriso smagliante: Alessia ha dato l'ennesima prova di essere un'indiscussa icona di bellezza.