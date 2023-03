Alessia Marcuzzi, la foto senza trucco è un manifesto per la bellezza naturale T-shirt bianca, capelli raccolti con un elastico e viso radioso senza un filo di trucco: Alessia Marcuzzi si è mostrata così sui social, mandando un messaggio di body positivity.

A cura di Beatrice Manca

Alessia Marcuzzi si è concessa un weekend di relax dopo un periodo fitto di impegni lavorativi. Da poco si è concluso infatti il programma Boomerissima, dove ha sfoggiato tutto il suo talento e il suo stile, osando con abiti in pizzo nero e tubini rosa Bubblegum. Adesso è il momento di prendersi una pausa: insieme alla sua famiglia ha trascorso una giornata al mare vicino Roma insieme all'amica Elena Santarelli. Ha condiviso alcune istantanee del pranzo sulla spiaggia con i follower mostrandosi anche senza make up, al naturale.

Alessia Marcuzzi splendida senza make up

Alessia Marcuzzi ha condiviso con i follower alcuni scatti del suo weekend, del pranzo con le amiche in spiaggia e dei momenti di relax. In una, in particolare, si mostra con una semplice t-shirt bianca e i capelli raccolti in uno chignon alto sulla nuca con l'elastico. Un look casual, come qualunque donna normale, che la rende ancora più ‘una di noi': Alessia Marcuzzi a 50 anni non ha paura di mostrarsi con il viso struccato, bellissima e radiosa al naturale. Del resto è un'imprenditrice beauty ed è la miglior testimonial dei suoi prodotti per la cura della pelle.

Alessia Marcuzzi

Perché sempre più star si mostrano senza make up sui social

Alessia Marcuzzi è l'ultima di una lunga serie di star che sui social non hanno paura di mostrarsi senza filtri né make up. L'ex top model Carla Bruni è una paladina della bellezza no make up, e perfino la modella la collega Cindy Crawford si è mostrata al naturale, nella sua quotidianità. Martina Colombari ha lanciato un messaggio contro gli standard di bellezza irraggiungibili dei social: "Minacciano l'identità sociale" e anche l'attrice Miriam Leone si è unita al coro, in difesa della bellezza naturale. Mentre i social tendono a distorcere l'idea di bellezza moderna caricandola di filtri e ritocchi, foto come quelle di Alessia Marcuzzi sono una boccata d'aria fresca e mandano un messaggio importante: il make up è un divertimento e un piacere, ma non deve mai diventare una schiavitù.