Uno yeti rosa dentro casa: spopola il divano di design peloso Il divano “yeti” segue un trend che ha contagiato l’arredamento e anche la moda: dopo molti mesi di isolamento c’è voglia di morbidezza e di calore.

A cura di Beatrice Manca

foto dal sito Missana

Un po' nuvola, un po' yeti: il divano rosa disegnato dall'artista Vladimir Naumov per Missana è già uno dei pezzi di design iconici del 2022. Anche se è morbidissimo al tatto, la sua linea nasce del mondo virtuale: si tratta dell'ultima creazione Missana Lab, progetto sperimentale che fa dialogare artisti digitali e maestri artigiani, per trovare un "ponte" tra mondo fisico e virtuale, tra tradizione e innovazione. Il divano "yeti" segue un trend che ha contagiato l'arredamento e la moda: dai cappotti pelosi ai tappeti, c'è voglia di morbidezza e di calore.

Com'è nato il divano Yeti

L'artista digitale Vladimir Naumov, con sede a San Pietroburgo, voleva creare un oggetto che facesse volare l'immaginazione di chi lo guardava: si è lasciato ispirare dalla forma delle nuvole per creare un divano caratterizzato da linee morbide e tondeggianti, con un'unica grande seduta centrale. Per ricreare l'apparenza soffice di una nuvola ha scelto una tonalità di rosa candy e ha rivestito il divano in pelliccia (finta) di lama. E così la nuvola si è trasformata in uno yeti: non una creatura mostruosa ma un rifugio dolce e morbidissimo, in cui lasciarsi trasportare dall'immaginazione.

l’opera digitale di Vladimir Naumov

Dalla moda al design, la pelliccia torna protagonista

Il divano "yeti" segue un trend che sta dominando la moda e il design: abiti, accessori e oggetti "fur" cioé in (eco)pelliccia. Se ormai ci siamo abituati al ritorno dei tappeti a pelo lungo o corto, il divano furry in color rosa candy è un'assoluta novità. Anche la moda si è lasciata contagiare dalla "yeti mania": i cappotti a pelo lungo sono un must have dell'inverno 2022, ma la pelliccia ha invaso tutto il guardaroba, dai cappelli "teddy" effetto peluche, fino agli stivali pelosi da vero yeti. Le passerelle hanno contribuito al ritorno della moda furry, ma probabilmente c'è anche un effetto psicologico dietro: i molti mesi isolati in casa, senza poter abbracciare nessuno, ci hanno lasciato il desiderio di "contatto" e di calore, perciò ci piace circondarci da morbidezza, in casa e nel guardaroba.