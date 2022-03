Nella casa di Luca Argentero e Cristina Marino: quanto costa la lampada di design Cristina Marino ha condiviso un video di supporto a Luca Argentero durante la puntata finale di Doc2 mostrando alcuni dettagli della loro casa. Vi sveliamo quanto costano le lampade di design della coppia.

A cura di Clara Salzano

Luca Argentero e Cristina Marino è tra le coppie più belle dello spettacolo in Italia

La seconda stagione della fiction "Doc – Nelle tue mani" con Luca Argentero si è conclusa ieri con il gran finale che è stato seguito da 6 milioni e mezzo di telespettatori e il 30% di share. A supportare il marito durante la puntata finale di Doc2 c'era Cristina Marino. Sono già in tanti a sentire la nostalgia del Dott. Andrea Fanti interpretato da Luca Argentero e si chiedono se ci sarà la terza stagione della serie di Rai1. Nell'attesa di rivederlo ancora in tv, scopriamo alcuni dettagli della casa di Luca Argentero e Cristina Marino.

Il video di Cristina Marino in occasione del finale di Doc2

La lampada di design nella casa di Luca Argentero e Cristina Marino

Luca Argentero e Cristina Marino sono tra le coppie più seguite del mondo dello spettacolo. La coppia, dopo aver trascorso gli anni di pandemia nel loro casolare di campagna in Umbria, si è trasferita in una nuova casa di Milano, soprattutto per comodità lavorativa di entrambi. Le abitazioni di Luca Argentero e Cristina Marino rivelano un grande gusto nell'arredamento e stile.

Luca Argentero e Cristina Marino in casa

Di recente Cristina Marino ha condiviso sui social un video da una delle loro case in cui non è passata inosservata, oltre la bellissima coppia e la loro intesa, una lampada ad arco sullo sfondo. Si tratta di una vera e propria icona di design progettata da Achille e Pier Giacomo Castiglioni.

La lampada Arco da sfondo al video di Luca Argentero e Cristina Marino

La lampada Arco di Flos è una lampada da terra caratterizzata da una base in marmo di Carrara e lo stelo telescopico in acciaio. Realizzata da Achille e Pier Giacomo Castiglioni nel 1962 e prodotta da Flos, è un classico intramontabile del design.

Foto di archivio Flos della lampada Arco di Achille e Pier Giacomo Castiglioni

Quanto costa la lampada ad arco di Luca Argentero e Cristina Marino

La lampada Arco di Flos, disegnata da Achille e Pier Giacomo Castiglioni, è una delle icone più amate nella storia del design. Avere in casa un oggetto del genere conferisce stile ed eleganza ad ogni ambiente. La lampada, presentata nel 1962, viene prodotta ancora oggi e ha un costo di 2.500 euro.