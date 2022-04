Pharrell Williams ha un divano da 50.000 euro: è un’icona del design Pharrell Williams ha condiviso le immagini del suo gigantesco divano che è un’icona del design anni Settanta e ha un valore di migliaia di euro.

A cura di Clara Salzano

Pharrell Williams sul suo divano di casa

Pharrell Williams non è solo uno dei rapper e produttori musicali statunitense di maggior successo ma anche un appassionato e collezionista di design e pezzi unici fenomenale. Di recente Pharrell Williams ha svelato alcuni dettagli del salotto della sua casa come l'enorme divano rosso, simile ad un letto, che occupa tutta la stanza e dove il cantante ama rilassarsi.

Il divano di Pharrell Williams in casa

Il divano di Pharrell Williams è una vera e propria icona del design. Si tratta del divano Pool Modular Sofa realizzato nel 1970 dal celebre designer tedesco Luigi Colani per Rosenthal. Il noto cantante ha condiviso proprio di recente una sua foto in cui si mostra sdraiato sul divano per il lancio di un suo nuovo prodotto. Oggi l'iconico arredo ha un valore di più di 50.000 euro.

Il divano componibile di Luigi Colani per Rosenthal, 1970

Il Pool Modular Sofa è caratterizzato da un elemento modulare che si può ripetere all'infinito e ha una dimensione minima di 80×80. Il modulo può essere combinato con elementi angolari, base per tavolini, schienali e molto altro fino a raggiungere una grande e comoda dimensione. Il divano progettato da Luigi Colani nel 1970 rappresenta l'epitome del design minimalista dell'era spaziale.

Una pubblicazione del divano Modular Sofa di Colani

Pharrell Williams ha sempre mostrato una grande passione e competenza del design. Il divano scelto per la sua casa appartiene al filone più radicale del design che trova in Luigi Colani un grande esponente. Auto-definitosi più un filosofo che un designer, Colani è stato un designer molto discusso del Novecento per le forme aerodinamiche delle sue opere. Il lavoro del designer tedesco era infatti incentrato molto sul settore automobilistico ed è famosa la sua Citroën 2CV che stabilì il record di consumo con 1.7 litri di carburante consumati in 100 chilometri.