Tommaso Zorzi compra casa: sui social mostra i lavori di ristrutturazione dell’abitazione a due piani Tommaso Zorzi ha acquistato casa e sui social ha mostrato i primi lavori di ristrutturazione. Al momento ci sono solo macerie ma, a giudicare dalle parole usate dall’influencer, l’abitazione dovrebbe essere a due piani.

A cura di Valeria Paglionico

Tommaso Zorzi sta vivendo un momento d'oro della sua carriera, da quando ha vinto il Grande Fratello Vip 2021 non ha più smesso di avere successo ed è diventato una delle star più desiderate della tv. Certo, continua a essere influencer su Instagram, ma ha anche debuttato come presentatore in alcuni programmi tutti suoi. Non sorprende che abbia investito il patrimonio guadagnato in immobili e, dopo aver lasciato il suo primo appartamento milanese a Porta Venezia, si è trasferito in un'abitazione più grande con tanto di camino e cabina armadio. Ora ha comprato una casa tutta sua, non esitando a mostrare i lavori di ristrutturazione sui social.

I lavori di ristrutturazione nella nuova casa di Zorzi

La nuova casa di Tommaso Zorzi

Dove se non sui social Tommaso Zorzi poteva dare un grande annuncio? Nelle ultime ore ha condiviso un post in cui ha spiegato di aver acquistato un immobile che, a giudicare dalle parole da lui stesso usate, sembrerebbe essere a due piani.

Gi interni della casa di Tommaso Zorzi

Nella didascalia che accompagna le foto in gilet di cotone e pantaloni neri ha scritto: "Ho comprato casa (anzi due)!!! Giustamente i lavori li faccio in estate con 48 gradi a mezzanotte ma non me ne preoccuperò minimamente e seguirò i lavori da Taormina, tiè! Potete apprezzare una vasta gamma di immagini nelle quali mi calo alla perfezione nella parte del palazzinaro".

La seconda casa di Tommaso

Tommaso Zorzi sul cantiere della nuova casa

I lavori di ristrutturazione della casa di Tommaso Zorzi sono appena cominciati, dunque al momento il cantiere è solo un cumulo di macerie ma l'influencer ha voluto visitarlo lo stesso, così da fare il punto della situazione prima di partire per le vacanze in Sicilia.

Il cantiere della nuova casa di Tommaso Zorzi

Sta abbattendo mura, eliminando i vecchi infissi, eliminando il pavimento e i termoarredi retrò. Considerando il fatto che ha commentato le Stories con le scritte "Casa de sopra", "Casa de sotto", non si esclude che i due piani possano collegarsi l'uno con l'altro con delle scale interne. A questo punto, dunque, non resta che aspettare il suo ritorno da Taormina per scoprire come procede la ristrutturazione.