Tommaso Zorzi cambia casa: la nuova dimora con camino e cabina armadio per le scarpe L’influencer e conduttore tv Tommaso Zorzi sta cambiando casa. Nell’attesa di vederlo come giudice nella prossima puntata di Drag Rice Italia, scopriamo i primi dettagli della sua nuova abitazione.

A cura di Clara Salzano

Tommaso Zorzi, dopo aver vinto la scorsa edizione del Grande Fratello Vip, è uno dei giudici dell'atteso programma Drag Rice Italia che ha già riscosso un enorme successo internazionale. L'influencer e conduttore tv, mentre è andata in onda su Real Time la prima puntata del talent, sta cambiando casa dopo il furto subito a Milano. Tra cabine armadio per le sue scarpe e i pavimenti da"sciura" milanese, scopriamo i primi dettagli della nuova abitazione di Tommaso Zorzi.

La nuova casa di Tommaso Zorzi con il fidanzato Tommaso Stanzani

Com'è fatta la nuova casa di Tommaso Zorzi

"In anticipo sulla tabella di marcia, mi danno le chiavi di casa oggi, quindi probabilmente più tardi ve la farò vedere, con le dovute precauzioni", con queste parole in una story su Instagram Tommaso Zorzi annuncia di cambiare casa. L'influencer e conduttore tv non ha mai nascosto il trauma avuto dopo il furto subito nella sua precedente casa e ora è pronto per voltare pagina e trasferirsi in una nuova abitazione con il fidanzato Tommaso Stanzani.

La cabina armadio per le scarpe di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi cambia casa perché non si sentiva più sicuro nella sua precedente abitazione: "Io farei un appello al sindaco, che ho votato e rivoterei, però Sala c’è un evidente problema di sicurezza a Milano. Io da cittadino inizio a non sentirmi più sicuro a Milano". Attraverso le poche immagini condivise con prudenza sui social della nuova casa, è stato possibile notare la presenza di un camino nel salotto che crea sicuramente grande atmosfera. Nella stanza al momento trovano spazio una comoda poltrona affiancata da due librerie, un divano grigio e un tavolino laccato rosso lucido.

Il pavimento nella nuova casa di Tommaso Zorzi

Il salotto non è l'unica stanza mostrata da Tommaso Zorzi della nuova casa. L'abitazione è infatti caratterizzata da un particolare che molti invidieranno al noto influencer: si tratta di una grande cabina armadio dedicata solo alla collezione di scarpe di Zorzi. Ricordiamo infatti che il conduttore tv è un grande appassionato di moda e ama comprare scarpe, borse e camicie esclusive. Lo shopping di lusso non è l'unica caratteristica da "sciura milanese" in casa di Tommaso Zorzi: anche il pavimento in marmo dell'abitazione rievocano le case eleganti della borghesia meneghina.