Drag Race Italia: da Frankestein a Barbie, a chi si ispirano gli abiti della prima puntata Drag Race Italia è arrivato sulla tv in chiaro e ha portato in prima serata lo stile eccessivo e auto ironico delle drag: i primi look delle otto concorrenti.

A cura di Beatrice Manca

Divinity, Farida Kant e Enorma Jean, foto @dragraceitalia.official e @enormajean

La rivoluzione drag è arrivata in prima serata: domenica 9 gennaio è andata onda in chiaro la prima puntata di Drag Race Italia, il talent show nato sulla scia del fenomeno di costume creato da RuPaul. Dopo il successo su Discovery+, la gara tra drag queen è arrivata su Real Time: nella prima puntata è stato presentato il cast che si sfiderà a colpi di outfit mirabolanti e performance di fronte agli occhi severi dei giudici. La giuria è compost dalla drag queen Priscilla, dall'attrice e scrittrice Chiara Francini e da Tommaso Zorzi, che veste anche i panni del conduttore. Fin dai primi momenti le otto drag hanno mostrato outfit mirabolanti e hanno dovuto mettersi alla prova con il contenuto di un misterioso baule.

Farida Kant si ispira a Frankestein e a Arlecchino

Durante la prima puntata si sono presentate le otto concorrenti, mostrando il loro stile unico e le loro doti sceniche. L'eclettica Farida Kant ha percorso la prima passerella con un abito a sirena nero completato da lunghi guanti e inserti in tulle verde fluo: designer di professione, per il primo look si è ispirata alla storia di Frankestein. Per la prova con il baule invece si è ispirata ad Arlecchino, giocando con pon pon rosa e body a scacchi colorati. Divinity, 27 anni, si è invece presentata come "la Barbie napoletana" sfoggiando un body rosa candy, stivali con maxi zeppa e ovviamente l'iconica chioma bionda della famosa bambola. Non è passato inosservato il suo secondo look in rosso, che consisteva in un unico fiocco e nastri.

Farida Kant

Enorma Jean e la borsa a forma di Duomo di Milano

Dalla Sardegna arriva Ava Hangar, la "zia" dello show che sfoggia pettinature retrò, tailleur anni Quaranta e abiti a fiori dal sapore vintage. Ha lasciato il segno anche Elecktra Bionic, con un mini tailleur lilla orlato da piume arancioni, una scelta scenografica e di tendenza. Da Milano invece arriva la "sciura" Enorma Jean, che ha omaggiato la città della moda nel suo outfit di presentazione: ha sfoggiato un paio di pantaloni di paillettes a vita alti ispirati a un look di Gianfranco Ferré couture del 1986. Il tocco in più? La borsa ricoperta di cristalli a forma di Duomo, per non lasciar dubbi.

il look di Enorma Jean ispirato a Gianfranco Ferré

Luquisha Lubamba in rosa shocking

Tra le concorrenti c'è anche Le Riche, che si è presentata sul palco con un look dichiaratamente bondage: corsetto in pelle nera, stivali cuissard e vestaglia rosa. Tra le concorrenti più apprezzate della prima serata c'è la travolgente Ivana Vamp, che ha puntato tutto su un tubino nero scintillante e parrucca viola voluminosa. Per la prima sfida si è ispirata al mare, tra alghe e reti. Tra i look più apprezzati c'è quello di Luquisha Lubamba, che ama il rosa ed è fiera della sua barba: per la prima puntata ha sfoggiato un abito fucsia con lo spacco e maxi fiocco in testa.

Luquisha Lubamba, foto via Instagram

Drag Race ha portato in prima serata lo stile drag: eccessivo, auto ironico, divertente. Un'arte ancora troppo sottovalutata in Italia, che richiede allenamento e professionalità: il cast di questa prima edizione ha tutte le carte in regola per mandare in visibilio i fan!