Drag Race Italia sbarca in Tv, dal 9 gennaio il talent in prima serata su Real Time Dopo il successo ottenuto sulla piattaforma Discovery +, il 9 dicembre Drag Race Italia arriva finalmente in Tv: andrà in onda su Real Time a partire dalle 21.25.

A cura di Andrea Parrella

Drag Race Italia arriva finalmente in Tv. Il format, che ha debuttato nella sua versione italiana sulla piattaforma Discovery +, partirà su Real Time domenica 9 dicembre, in prima serata.

Quando e dove vedere va la prima puntata di Drag Race Italia

Il talent show in cui otto drag queen si sfidano a colpi di spettacolari performance per aggiudicarsi il titolo di “Italia’s First Drag Superstar”, è la versione italiana del prodotto creato dalla star statunitense RuPaul, diventato un fenomeno internazionale che ha ottenuto enorme risonanza, conquistando la bellezza di 24 Emmy Awards. L'appuntamento con la prima puntata di Drag Race Italia è per domenica 9 gennaio, a partire dalle 21.25.

I protagonisti della prima edizione

La prima puntata di Drag Race Italia vedrà l'ingresso in scena delle otto protagoniste Ava Hangar, Divinity, Elecktra Bionic, Enorma Jean, Farida Kant, Ivana Vamp, Le Riche e Luquisha Lubamba, che saranno prima in un servizio fotografico a Venezia e, successivamente, si sfideranno in una Maxi-Challenge nel corso della quale dovranno creare e sfilare in passerella un outfit ispirato all'italianità.

I giudici di Drag Race Italia

A giudicarli ci saranno la drag queen Priscilla, l'attrice, conduttrice e scrittrice Chiara Francini e l'influencer e conduttore tv Tommaso Zorzi. Ospite della prima puntata di Drag Race Italia sarà Cristina D'Avena, che farà da supporto ai tre giudici nella valutazione della prova della serata.

Il montepremi per chi vince Drag Race Italia

Il percorso di Drag Race Italia si chiuderà con l'assegnazione del titolo di Italia’s First Drag Superstar, con tanto di premio per chi si aggiudicherà la vittoria finale , con un montepremi in palio da 30.000 €, il titolo di Brand Ambassador per MAC Cosmetics per un anno e una corona con scettro di Fierce Drag Jewels.