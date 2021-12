Ambra Angiolini ospite alla finale di Drag Race Italia: il look glamour vale quasi 2000 euro Ambra Angiolini ha partecipato come super ospite alla puntata conclusiva di Drag Race Italia. Lo ha fatto con un look glamour, di Versace dalla testa ai piedi.

A cura di Giusy Dente

Si è conclusa l'avventura di Drag Race Italia, il talent show in onda sui Discovery+ che a partire da gennaio sbarcherà anche su Real Time, sia con gli episodi che con le puntate speciali. La finale si è svolta il 23 dicembre e ha visto quattro finaliste contendersi il premio: un anno da ambassador MAC e una propria capsule in limited edition di cosmetici. Il programma (creato dalla star statunitense RuPaul) ha visto giudici fissi la drag queen Priscilla, l'attrice Chiara Francini e l'influencer Tommaso Zorzi. A loro nel gran finale si è unita anche un'ospite speciale: Ambra Angiolini.

Il look di Ambra Angiolini

"La regina del lypsinch ante tempore": così Priscilla ha introdotto in puntata l'ospite speciale, Ambra Angiolini. L'attrice e conduttrice ha avuto il compito di sedersi eccezionalmente in giuria e lo ha fatto con il suo stile unico e glamour. La 44enne ha scelto come tocco prezioso i gioielli Pasquale Bruni: bracciali e anelli. Ha poi indossato un capo dalla semplicità senza tempo: un tubino midi Versace nell'intramontabile nero, con elementi in metallo sulle spalline: il logo della Maison. Sul sito della casa di moda costa 890 euro.

in foto: abito Medusa di Versace

Neri anche i collant, ma con un tocco di colore ai piedi dato dalle scarpe, anche quelle firmate Versace: le décolleté in satin con tacco alto e doppio plateau della linea Medusa Aevitas, in un'accesa tonalità di fucsia, con cinturino alla caviglia decorato da strass e ciondolo Medusa dorato. Costano 1090 euro.

in foto: décolleté con plateau Medusa di Versace

Tutti vogliono le décolleté con plateau

Non è la prima volta che Ambra indossa quelle calzature: le aveva sfoggiate anche in occasione del concerto all'Arena di Verona per i 30 anni di carriera di Marco Masini. Sono le scarpe del momento, presenti su tutte le principali passerelle e scelte da diverse celebrities. Abbiamo visto modelli simili anche nelle collezioni di Alberta Ferretti, Prada e N°21. Quelle di Versace con doppio plateau e tacco le abbiamo viste anche ai piedi dei Ferragnez. Chiara e Fedez le hanno scelte per la quarta giornata della Milano Fashion Week, rosse per lei e fucsia per lui. E anche Baby Vittoria ne ha ‘rubato' un paio identico alla mamma, ma di colore giallo, dimostrando di essere già una fashion addicted.