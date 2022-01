Tommaso Zorzi, “accumulatore seriale” di borse Hermès: sceglie una Kelly da oltre 30mila euro Il conduttore e influencer Tommaso Zorzi è famoso per il suo stile ricercato e originale: nella sua lista dei desideri ora c’è una famosa borsa in coccodrillo blu.

A cura di Beatrice Manca

Tommaso Zorzi è uno dei volti più popolari del piccolo schermo: concorrente del Grande Fratello Vip e poi opinionista dell'Isola dei Famosi, ora è il conduttore Drag Race Italia. Domenica è andata in onda in chiaro la prima puntata su Real Time, tra outfit sgargianti e performance spettacolari. Il segreto del successo di Zorzi è una buona dose di ironia tagliente e uno stile originale e sopra le righe: dalle camicie con stampe colorate all'immensa collezione di scarpe, il conduttore e influencer è una vera fashion victim. La sua vera passione? Le borse di lusso di Hermès, di cui non riesce proprio a fare a meno.

La Kelly di Hermés di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi possiede una Kelly di Hermès nera: si tratta della it-bag per eccellenza, un simbolo di esclusività e lusso. La Kelly è diventata uno status symbol non solo per il prezzo da capogiro, ma anche (e soprattutto) perché acquistarla è difficilissimo: la lista d'attesa è lunga e la disponibilità è limitata. Per questo molti influencer si rivolgono al mercato del vintage, la strada più diretta per comprare una borsa di lusso, seppur di seconda mano. Il modello sfoggiato da Tommaso Zorzi, in pelle nera e con la chiusura dorata, potrebbe costare tra gli 8 e i 10mila euro, stando alle piattaforme online specializzate in vintage.

Tommaso Zorzi compra una nuova Kelly

Zorzi è un "accumulatore seriale di Kelly"

Il conduttore televisivo però sta meditando di comprare un modello ancora più raro e costoso, una borsa in coccodrillo blu. Come lo sappiamo? L'amico e stilista Stefano Miele lo ha taggato nelle storie di Instagram proprio mentre Zorzi era intento a scegliere la sua nuova borsa di lusso online. Nella didascalia, Miele lo definisce "accumulatrice seriale di Kelly".

Kelly in coccodrillo blu via Collector Square

Quanto può costare la borsa blu che ha puntato Zorzi? Dipende dalla dimensione e dal sito da cui la acquista, ma la cifra facilmente può superare i 30mila euro. Non sappiamo se il conduttore si sia effettivamente concesso questo regalo: se la risposta è sì, presto la vedremo al suo braccio.