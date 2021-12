Dove vive Tommaso Zorzi: la casa con scritte al neon e una grande testa di cervo Si è conclusa da poco l’esperienza di Tommaso Zorzi come giudice della prima edizione di Drag Race Italia. Nell’attesa di vedere i suoi prossimi progetti, scopriamo dove abita il noto influencer e com’è fatta la sua casa.

A cura di Clara Salzano

Tommaso Zorzi a Milano con il cane Gilda

Tommaso Zorzi è in vacanza in Francia dopo la recente conclusione della sua esperienza come giudice dello show Drag Race Italia che lo ha consacrato quale personaggio televisivo di successo in Italia. Il periodo è coinciso anche con il ritorno del noto influencer sui social dopo il furto subito in casa che lo aveva costretto ad isolarsi per sicurezza e maggiore privacy. Nell'attesa di vedere i suoi prossimi progetti, scopriamo dove abita Tommaso Zorzi e com'è fatta la sua casa.

Tommaso Zorzi nel suo bagno di casa durante il video in cui fa ritorno sui social dopo la lunga assenza.

Dove abita Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi, classe 1995, è un personaggio televisivo e opinionista italiano divenuto famoso a livello nazionale dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 5. Conosciuto da molto prima sui social come influencer, Tommaso Zorzi vive a Milano con il suo cane Gilda e il gatto Priscilla.

Priscilla, il gatto di Tommaso Zorzi nella sua casa

Attraverso i numerosi post condivisi su Instagram è stato possibile individuare anche la posizione della casa di Tommaso Zorzi che gode di un magnifico affaccio su uno dei luoghi più iconici di Milano. L'appartamento sorge in zona Porta Venezia e dal balcone del salotto, posto in un piano basso di uno storico palazzo, si scorge proprio l'importante incrocio dei Bastioni di Porta Venezia.

La finestra con vista su Milano della casa di Tommaso Zorzi

Com'è fatta la casa di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi vive in un appartamento a Milano con alti soffitti e grandi arcate che dividono visivamente gli spazi della casa. Attraverso le foto e i video condivisi sui social è stato possibile notare un ampio spazio living adibito a salone e camera da pranzo con un grande e comodo divano rosso con coperte Louis Vuitton ad arredare la stanza.

Due grandi arcate nel salotto di Tommaso Zorzi

Complementi di design decorano l'ambiente living della casa di Tommaso Zorzi. La finestra del salotto, che incornicia la città, è decorata con tende fantasia che ricordano un motivo Dior. Lo spazio è inoltre definito da un caldo pavimento di parquet che caratterizza tutta l'abitazione.

Tommaso Zorzi con il fidanzato Tommaso Stanzani nella nuova casa di Milano

Una grande testa di cervo, quadri colorati e specchi rotondi decorano le pareti dell'abitazione di Tommaso Zorzi che utilizza spesso lo spazio tra la cucina e la sala da pranzo come sfondo dei suoi video. Pezzi di design come le lampade e i vasi Seletti completano l'arredo della casa con un tocco pop.

I complementi d’arredo di design nella casa di Tommaso Zorzi

Una nota particolare va fatta allo specchio dorato del bagno di Tommaso Zorzi, dove spesso ama riprendersi, da cui è possibile notare numerosi quadretti colorati e una grande pianta sullo sfondo ad arredare la stanza.

Lo specchio dorato nel bagno di Tommaso Zorzi

Pareti chiare e neon luminosi creano un'atmosfera accogliente e vivace nella casa di Tommaso Zorzi che, dopo la fine del programma Drag Race Italia, si sta godendo dei giorni di vacanza in Francia al mare con il fidanzato Tommaso Stanzani.