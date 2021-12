Francesco Oppini e il gesto per Tommaso Zorzi: riavvicinamento in corso dopo mesi di gelo Via Instagram, Francesco Oppini ha pubblicato una foto che lascia intendere la voglia di riallacciare i rapporti con Tommaso Zorzi. I due hanno condiviso l’intera esperienza al Grande Fratello Vip dello scorso anno, ma non si parlano da questa estate.

A cura di Elisabetta Murina

Forse l'amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini non è del tutto perduta. Hanno stretto un forte legame nella casa del Grande Fratello Vip 5, ma ad oggi non si parlano neanche. Tuttavia, il figlio di Alba Parietti ha pubblicato su Instagram una foto che fa pensare alla volontà di recuperare il rapporto. Ma cosa ne penserà l'influencer e conduttore?

La storia di Francesco Oppini su Instagram

In una Instagram story, Francesco Oppini ha pubblicato la foto di un quadro che ritrae lui e Tommaso Zorzi mentre si abbracciano, in versione stilizzata e con un bicchiere in mano. Questo gesto fa pensare che il figlio di Alba Parietti voglia in qualche modo riavvicinarsi all'ex amico, con cui ha condiviso l'intera esperienza nella casa del GF Vip 5. A supportare questa direzione anche la didascalia dell'immagine: "Ho deciso, da gennaio sarà esposto a casa mia". Pare quindi che Oppini voglia farsi un "autoregalo" e appendere alla parete di casa un'opera che gli ricorda Zorzi. Sarà l'occasione giusta per riallacciare i rapporti? Per ora, sul profilo Instagram dell'influencer tutto tace, ma non è da escludere una possibile risposta.

La storia di Francesco Oppini

Il rapporto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

Durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso e Francesco erano inseparabili. Hanno trascorso più di 6 mesi uno accanto all'altro, supportandosi a vicenda, sfogandosi e anche scontrandosi. Finita la parentesi del reality, il loro legame è cambiato. Nei primi tempi hanno cercato di mantenere l'amicizia, poi però si sono persi di vista. Ad oggi non si parlano e non si sentono da mesi. Zorzi, ospite di Verissimo con il fidanzato Tommaso Stanzani, ha spiegato a Silvia Toffanin come stanno ora le cose: "Non rinnego nulla di quello che siamo stati io e Francesco, purtroppo ad oggi non c'è più un rapporto. Sicuramente non c'è astio, non c'è rancore ma non c'è neanche una quotidianità. Non ci sentiamo da questa estate". L'influencer ha anche ammesso di aver lasciato una porta socchiusa nei confronti di Oppini: "Sicuramente una chiamata prima o poi la farò".