Tommaso Zorzi veste griffato per il party anni ’90: per il compleanno si è regalato una borsa di lusso Tommaso Zorzi ha compiuto 27 anni lo scorso weekend e per l’occasione ha organizzato un party a tema anni ’90. Ha sfoggiato due look griffati e audaci e si è inoltre “auto-regalato” una borsa di lusso.

A cura di Valeria Paglionico

Per Tommaso Zorzi lo scorso weekend è stato molto speciale: ha compiuto 27 anni e non ha potuto fare a meno di festeggiare con una miriade di amici e di persone care (molti dei quali famosi, da Aurora Ramazzotti a Giulia De Lellis). In collaborazione con l'amica ed event planner Alessandra Grillo ha organizzato un party a tema anni '90 in un noto locale milanese e naturalmente a documentato tutto sui social, dove non ha esitato a immortalarsi con i due diversi look scelti per rendere la serata ancora più speciale. L'influencer non solo si è vestito griffato ma si è anche auto-regalato una borsa di lusso da vero divo.

I look di Tommaso Zorzi per il party di compleanno

Quale migliore occasione del party di compleanno per vestire griffato? È proprio quanto fatto da Tommaso Zorzi, che alla sua festa anni '90 ha puntato tutto sull'audacia di Versace sfoggiando due diversi look.

Tommaso Zorzi con Aurora Ramazzotti

È arrivato al locale milanese in fucsia con un completo giacca e pantaloni portato a petto nudo, dunque senza t-shirt o camicia. Per completare il tutto ha scelto un paio di chunky sneakers arancioni e degli occhiali da sole con la montatura total pink. Poco dopo si è cambiato, scegliendo camicia e bermuda coordinati, entrambi in seta e decorati con l'iconica stampa barocca del brand in nero e oro.

Tommaso Zorzi in Versace

Tommaso Zorzi, quanto vale la Kelly bag che si è regalato

Il regalo più prezioso ricevuto da Tommaso Zorzi per i 27 anni? Quello che si è fatto da solo e a cui ha dedicato una Stories sui social. Nel breve video postato apre una maxi scatola firmata Hermès e, al motto di "Questo è il mio auto-regalo di compleanno", ha mostrato un'iconica Kelly bag, un modello color argilla con le chiusure total gold. A procurargliela è stato il rivenditore di accessori di seconda mano MMLuxury, taggato ad hoc nelle Storie. Qual è il prezzo della borsa? Sui siti web dedicati all'usato di lusso viene venduta a più di 21.000 euro. L'influencer l'ha definita meravigliosa ed, entusiasta dell'acquisto, ha aggiunto anche "Non me la tolgo più".