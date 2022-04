Aurora Ramazzotti con frisé e jeans a vita bassa: il look anni ’90 per il compleanno di Tommaso Zorzi Aurora Ramazzotti era tra gli invitati della festa di compleanno di Tommaso Zorzi, in occasione della quale ha interpretato alla perfezione il tema dell’evento, gli anni ’90. Tra crop top di paillettes, vita bassa e capelli frisé, sembrava essere uscita dal passato.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è amica di Tommaso Zorzi dai tempi del liceo e, sebbene siano passati anni da quando lo ha conosciuto, lo considera sempre il suo Bff. Certo, in passato tra loro c'è stato qualche screzio che li ha tenuti a lungo separati ma ad oggi sono tornati a essere più uniti che mai. È proprio per questo che la figlia di Michelle Hunziker non poteva mancare al party in stile anni '90 che l'influencer ha organizzato lo scorso weekend per i suoi 27 anni. I look a tema non sono mancati e, se il festeggiato ha osato con dei completi griffati e colorati, Aurora ha preferito le paillettes e un'acconciatura extra volume perfettamente a tema.

Il look con l'ombelico scoperto di Aurora Ramazzotti

Tra le grandi protagoniste della festa di compleanno di Tommaso Zorzi c'era Aurora Ramazzotti, che ha interpretato alla perfezione con il mood anni '90 dell'evento. Ha riproposto alcune delle mode che hanno spopolato in quel periodo storico, dal jeans over e a vita bassissima al crop top tempestato di scintillanti paillettes. Così facendo ha lasciato in bella vista l'ombelico, rivelando una forma fisica mozzafiato. Per completare il tutto ha scelto una giacca a rombi colorati effetto patchwork, una borsa a sacchetto e degli occhiali da sole lilla ma con le lenti trasparenti.

Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti in versione anni ’90

Aurora Ramazzotti rilancia il frisé

Aurora Ramazzotti ha curato davvero ogni dettaglio del suo look in pieno stile anni '90, tanto che nella didascalia del post dedicato alla festa ha scritto: "Non sapevo di aver così tanto bisogno di anni '90". È stato però in fatto di capelli che ha dato il meglio di lei, rilanciando uno dei trend che hanno letteralmente spopolato in quel periodo storico. Di cosa si tratta? Del frisé, ovvero della piega "a zig-zag" dall'effetto extra volume. Aurora ha portato la chioma sciolta e con la fila centrale, mettendo così in risalto le micro onde realizzata con la piastra ad hoc. Questa originale pettinatura riuscirà a ritornare un must grazie alla Ramazzotti?