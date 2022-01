Un vassoio firmato da 800 euro: il nuovo accessorio di design nella casa di Tommaso Zorzi Tommaso Zorzi ha deciso di dare una svolta alla sua vita meneghina con una nuova abitazione, nuovi arredi e tante novità. Scopriamo quanto costa il nuovo vassoio in casa sua.

A cura di Clara Salzano

Tommaso Zorzi mostra il suo nuovo vassoio in casa

Tommaso Zorzi sta godendo di un enorme seguito grazie al successo del programma Drag Race Italia in onda su Real Time in cui è giudice assieme a Priscilla e Chiara Francin. Il noto personaggio televisivo, arrivato alla ribalta nazionale dopo la vittoria al Grande Fratello Vip 5, da poco ha cambiato casa. Dopo il traumatico episodio di furto subito nel precedente appartamento, Tommaso Zorzi ha deciso di dare una svolta alla sua vita meneghina con una nuova casa, nuovi arredi e tante novità. Scopriamo quanto costa il suo nuovo vassoio in casa.

Il nuovo vassoio di Hermès a casa di Tommaso Zorzi

Il nuovo vassoio in casa di Tommaso Zorzi

Quando ci si trasferisce in una nuova casa c'è sempre l'emozione di comprare nuovi arredi e oggetti di decoro per l'abitazione. E anche per Tommaso Zorzi quest'entusiasmo non è tardato ad arrivare. Il giudice di Drag Race Italia ha infatti mostrato di recente ai suoi follower su Instagram un nuovo acquisto per la casa: si tratta di un prezioso vassoio di Hermès.

Il vassoio Hermès Rallye24

Tommaso Zorzi ama circondarsi di oggetti di design unici ed esclusivi. Sono diversi gli elementi riconoscibili di famose aziende di design riconoscibili nella sua casa da Fornasetti a Seletti. Il suo ultimo acquisto è un elegante vassoio nero che porta il chiaro segno di Hermès. Si tratta appunto della linea Rallye 24 della maison di lusso francese caratterizzata dal motivo a maglia Chaîne d'Ancre.

Leggi anche Tommaso Zorzi cambia casa: la nuova dimora con camino e cabina armadio per le scarpe

Il vassoio di Tommaso Zorzi Hermés Rallye 24 in versione rossa

Quanto costa il nuovo vassoio di Tommaso Zorzi

Nel nuovo vassoio di Hermés il motivo Chaîne d'Ancre è stilizzato come fosse un circuito automobilistico. Si tratta di un complemento d'arredo in porcella, laccata e raffinata, disponibile in diverse colorazioni dal bianco al rosso e al nero. La forma ovale conferisce all'oggetto una linea esclusiva il cui costo si aggira intorno agli 830 euro. Attualmente i prodotti dellla linea Rallye 24 non sono più disponibili sul sito di Hermés.