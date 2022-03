Gaia Zorzi si racconta: la crush segreta, il fratello Tommaso, la vita e il lavoro a Bruxelles Gaia Zorzi ha risposto su Fanpage.it alle domande che gli utenti rivolgono a Google per sapere di più sul suo conto: ha svelato il nome della persona di cui è segretamente innamorata e ha raccontato la sua ‘doppia vita’ tra Milano e Bruxelles.

A cura di Giusy Dente

Oggi il nome di Gaia Zorzi fa pensare immediatamente al Grande Fratello, ma i suoi esordi televisivi sono stati in un altro programma: ha infatti partecipato (e perso) a Cortesie per gli ospiti, in coppia col fratello Tommaso. Parallelamente alla tv e ai social porta avanti anche una ‘seconda vita' a Bruxelles, dove vive e dove fa un lavoro che nulla ha a che vedere col mondo dello spettacolo. Per Fanpage.it ha risposto alle domande di Google più gettonate tra i suoi fan, che riguardano sia la carriera professionale che la vita sentimentale.

Gaia Zorzi, una vita tra Milano e Bruxelles

Gaia Zorzi si definisce: "Una ragazza di 24 anni che sta provando a farcela in questo mondo così difficile". Le strade che ha scelto sono diverse, da persona appassionata e pronta a mettersi in gioco quale è. Ha proseguito gli studi lontano dall'Italia, in Olanda, approfondendo l'interesse per la politica e le relazioni internazionali. Poi si è trasferita nuovamente: da sei mesi vive a Bruxelles, dove ha in mente di restare almeno un altro paio d'anni. "Lavoro per un'organizzazione lì e poi faccio delle cose sui social" ha spiegato. Vivere lontana ovviamente fa sì che veda poco il resto della famiglia, una famiglia molto unita. È legatissima a suo fratello Tommaso, più grande di tre anni. È stato proprio lui a introdurre in qualche modo la 24enne nel mondo dello spettacolo: "Mi ha tirato dentro questo mondo in cui sto da Dio".

Gaia Zorzi sui social e in tv

Proprio sui social Gaia Zorzi ha cominciato a farsi notare. Molti ricorderanno lo scambio di battute con Soleil Sorge: "Mi manda una frecciatina e io, testarda e permalosa come sono, le ho risposto, una risposta iconica: se stai cercando qualcuno per andare a parlare da Barbara D'Urso sono la persona sbagliata". E i social fanno parte anche del suo presente. Ha aperto un account Instagram con l'amico Pietro che si chiama Cives, dedicato alla politica e all'attualità. Benché Instagram stia diventando sempre di più il suo mondo non ha dubbi: "Sapete cosa è meglio? Twitter! Social migliore indiscusso, tanto bello quanto tossico a volte, mi diverte un sacco". Anche quest'anno, come il precedente, le è stata offerta la conduzione del web show Gf Vip Party, esperienza che ha condiviso con Giulia Salemi: "È andata benissimo, non potrei avere compagna migliore, ci siamo divertite un sacco. Lei è un'amica di mio fratello: non scorreva buon sangue all'inizio tra noi due, ma adesso mi sembra una vita fa".

La rivelazione di Gaia Zorzi

Mentre sul fronte professionale Gaia Zorzi ha le idee chiare, su quello sentimentale è apparsa più indecisa. Ovviamente tanti si chiedono se sia fidanzata: "Io ti direi di sì. L'ho mi detto a qualcuno? No!". A Fanpage.it ha anche rivelato il nome della sua crush, cioè Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin: "Purtroppo non è la mia fidanzata".