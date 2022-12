L’albero di Natale di Tommaso Zorzi con tante luci e un enorme schiaccianoci È il primo Natale di Tomasso Zorzi nella nuova casa che ha addobbato con un grande albero di luci, rami decorati e un gigantesco schiaccianoci nel salotto.

A cura di Clara Salzano

Il Natale di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi è uno dei migliori amici di Aurora Ramazzotti ed è proprio la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ad aver mostrato di recente le decorazioni natalizie del noto influencer. Tommaso Zorzi si è trasferito quest'anno in un nuovo appartamento a Milano e il suo primo Natale nella nuova casa è in perfetto spirito delle feste.

Tommaso Zorzi ha decorato la sua nuova casa per le feste natalizie con un grande albero di Natale nel salotto e addobbi vari in tutta la stanza. L'abete alto probabilmente più di tre metri domina il salone dell'abitazione ma è affiancato da altre decorazioni attorno come rami di abete addobbati sul camino e all'ingresso della sala.

Aurora Ramazzotti mostra l’albero di Natale di Tommaso Zorzi

Aurora Ramazzotti ha mostrato sui social l'albero di Natale di Tommaso Zorzi che è decorato con tante luci e pochi addobbi, come è molto di tendenza quest'anno. Luci bianche e rosse si alternano sull'alto abete insieme a poche palle rosse e dorate. La decorazione dell'albero viene completata in cima da una stella rossa, come rivela un video condiviso anche dallo stesso Zorzi sui social. Attorno alla porta del salotto un grande ramo è decorato da luci bianche mentre attorno al camino un ramo più piccolo riporta piccole palle colorate.

Lo schiaccianoci a casa di Tommaso Zorzi

Dalle immagini condivise sui social da Aurora Ramazzotti in casa di Tommaso Zorzi per Natale è apparso nel salotto anche un gigantesco schiaccianoci decorativo alto quasi più di un metro. Si tratta di una decorazione molto di tendenza che il giovane showmen ha utilizzato anche in versione più piccola vicino al camino. La nuova casa di Tommaso Zorzi adesso è pronta per accogliere la perfetta atmosfera natalizia.