Quanto costa il lampadario in casa di Belén Rodriguez Belén Rodriguez vive a Milano in una casa rinnovata di recente e curata nei minimi dettagli, come nella scelta degli arredi di design.

A cura di Clara Salzano

Il lampadario in casa di Belén Rodriguez

Belén Rodriguez condivide spesso immagini delle sua quotidianità attraverso i canali social e non passano mai inosservate le foto non solo dei suoi outfit, dei prodotti da lei consigliati o dei suoi viaggi ma anche degli interni della sua abitazione. La nota showgirl vive infatti a Milano con i figli Santiago, avuto dal matrimonio con Stefano De Martino, e Luna Marì, nata dalla relazione con Antonio Spinalbese. La sua casa meneghina è stata rinnovata di recente e curata nei minimi dettagli, come nella scelta degli arredi di design.

Belén condivide un’immagine del suo salotto con un lampadario di design

Belén Rodriguez vive in una delle zone più esclusive di Milano e la nota showgirl, tra le più amate in Italia, sopratutto grazie al successo recente della sua conduzione al programma Le Iene, condivide spesso immagini su social dall'interno del suo appartamento. Si tratta di un'abitazione con una grande zona living dove sala da pranzo e salotto si integrano alla perfezione con una serie di arredi moderni dal design ricercato. Negli ultimi video condivisi su Instagram è infatti stato possibile individuare alcuni dettagli sull'interior design della casa come il tavolo della sala da pranzo e il lampadario che illumina il tavolo.

Lampada a sospensione Riflessi

Il lampadario della sala da pranzo in casa è un prodotto dell'azienda made in Italy Riflessi. Si tratta della lampada a sospensione Stilo 12 formata da dodici tubolari in metallo verniciato con trattamento satinato galvanico in cromo nero. L'oggetto ha un'altezza dal soffitto di 90 centimetri ed è l'ideale per illuminare un piano come il tavolo da pranzo in casa ma anche per offrire un elemento scenografico in casa. Non si conosce di prezzo del prodotto ma una lampada a sospensione Riflessi non costa mai meno di 500 euro.