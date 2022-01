Dove abita Belén Rodriguez: l’appartamento milanese sembra uscito da una rivista di design Mentre Belén Rodriguez trascorre alcuni giorni di vacanza in Argentina all’insegna del relax e della comodità, scopriamo dove abita la nota show girl e com’è fatta la sua casa.

A cura di Clara Salzano

A casa di Belen Rodriguez

Belén Rodriguez è una delle showgirl più seguite in Italia e ogni suo spostamenti è ben identificato ed esposto attraverso i suoi canali social. Attraverso i numerosi post condivisi dalla modella argentina sappiamo, ad esempio, che dopo aver trascorso il Natale in famiglia, Belén Rodriguez è partita per l'Argentina per una vacanza all'insegna del relax e comodità. Nell'attesa di vederla tornare in Italia, scopriamo dove abita e com'è fatta la sua casa.

Belén Rodriguez riflessa allo specchio della sua casa

Dove vive Belén Rodriguez

Belén Rodriguez, argentina di nascita, da tempo ha scelto l'Italia come suo paese d'adozione dove è impegnata spesso in campagne pubblicitarie, programmi televisivi e in progetti di comunicazione con la sua azienda.

Il salotto della casa di Belén Rodriguez

È Milano la città d'elezione della nota showgirl dove vive con i figli Santiago, avuto dal matrimonio con Stefano De Martino, e Luna Marì, nata dalla relazione con Antonio Spinalbese. Belèn abita in un appartamento in una delle zone più esclusive del capoluogo meneghino, Corso Sempione, in cui non nasconde di avere un grande appartamento rinnovato di recente.

Il divano nel salotto di Belén Rodriguez

Com'è fatta la casa di Belén Rodriguez

La casa di Belén Rodriguez a Milano è un moderno appartamento in centro. Ristrutturata di recente, l'abitazione è caratterizzata da arredi di design ricercato, pareti dipinte nei colori di tendenza, come il verdone, tante lampade, tavolini bassi e oggetti da collezione. La nota modella argentina non ha mai nascosto di amare il design e spesso condivide sui suoi social immagini di arredi che vorrebbe e di stili di arredamento che le piacciono. Il suo appartamento è caratterizzato infatti da un gusto deciso che è riuscito a creare ambienti accoglienti e rilassanti.

I tavolini Riflessi nel salotto di Belén Rodriguez

Nel salotto domina un grande divano grigio ad L che ben si affianca al tavolo in marmo chiaro di Riflessi e alle poltroncine di velluto grigio. Il parquet chiaro del pavimento rende l'atmosfera ancora più serena. La camera da letto è definita da un grande letto matrimoniale, armadi bianche e piccole poltrone davanti al balcone dove rilassarsi e scattarsi selfie mentre la luce naturale che inonda la casa.

La camera da letto di Belén Rodriguez

La camera di Santiago nella casa di Belén

È stata proprio Belén Rodriguez a svelare i dettagli della cameretta del figlio Santiago nella sua casa di Milano. La stanza condivisa sui social è caratterizzata dal parquet chiaro che caratterizza tutta la casa, pareti neutre e un grande letto a castello che nasconde una zona studio nel livello inferiore, adatta alla crescita del bambino.