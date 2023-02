La sala da pranzo di Belén Rodriguez: quanto costa il tavolo di design Belén Rodriguez condivide sempre molte immagini della sua vita quotidiana, dal lavoro in tv a casa. Scopriamo alcuni dettagli del suo appartamento meneghino.

Clara Salzano

La casa di Belén Rodriguez

Belén Rodriguez è una delle showgirl più apprezzate della tv italiana. La modella argentina condivide molte immagini della sua vita quotidiana tra lavoro, casa e viaggi in famiglia.

La sua conduzione nel programma Le Iene sta riscuotendo sempre molto successo mentre la sua vita privata sta godendo di un periodo di grande serenità. Belén non nasconde di essere fiera dei traguardi raggiunti come anche la sua nuova casa di Milano. Vediamo alcuni dettagli dell'abitazione.

Le immagini di Belén dalla sua casa

Dalle immagini condivise da Belén Rodriguez dall'interno della sua casa meneghina è spesso possibile notare le caratteristiche della sua abitazione. Si tratta di un appartamento arredato con diversi mobili di design. Di recente ha mostrato il tavolo della zona living della casa caratterizzato da un grande piano bianco con una base scultorea.

Il tavolo di Belén

Il tavolo nel salotto di Belén Rodriguez è uno degli arredi più iconici del made in Italy. Si tratta del tavolo Shangai dell'azienda Riflessi caratterizzato da un piano in ceramica allungabile e con base in alluminio.

Il tavolo Shangai di Riflessi

Proprio la base del tavolo Shangai, composta da gambe inclinate e sovrapposte tra loro in maniera asimmetrica e con snodo centrale, è l'elemento iconico dell'arredo. Si tratta di un tavolo dal design contemporaneo su cui Belén Rodriguez ha fatto anche installare un lampadario tubolare Stilo di Riflessi.

Il lampadario sul tavolo di Belén

Belén Rodriguez ha curato tutti i dettagli della sua abitazione per renderla uno spazio dal design curato e ricercato. Il costo del tavolo Riflessi per otto persona nella sua zona living si aggira intorno ai 5.000 euro.