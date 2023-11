L’albero di Natale più desiderato di TikTok ha oltre 2mila luci led che cambiano colore Vi sembra ancora troppo presto per decorare casa in vista delle feste? Sui social sono già moltissimi coloro che lo hanno fatto, tanto da aver già stabilito qual è l’albero di Natale più desiderato del momento.

A cura di Valeria Paglionico

Manca ancora più di un mese al Natale ma tutto sembra essere già pronto per dare il via alle feste. Le vetrine dei negozi si stanno riempendo di idee regalo, tra le strade delle città cominciano a comparire le scintillanti lucine e sui social spopolano i video tutorial legati al tema: insomma, la magica atmosfera natalizia sta per "esplodere". La mania diventata super gettonata da qualche anno a questa parte? Quella di fare l'albero con largo anticipo. Gli utenti di TikTok lo sanno bene, visto che con i loro innumerevoli video in cui si mostrano alle prese con le decorazioni hanno reso virale uno specifico albero di Natale: ecco per quale motivo è diventato il modello più desiderato del momento.

Qual è l'albero di Natale virale sui social

Se è vero che addobbare casa in stile natalizio con molto anticipo rende più felici, gli utenti di TikTok devono essere decisamente al settimo cielo in questo periodo dell'anno. In molti hanno già fatto l'albero ma la cosa che probabilmente nessuno di loro avrebbe immaginato è che si sarebbero ritrovati a puntare tutti (o quasi) sullo stesso modello. L'albero di Natale più desiderato del momento si chiama The Grand Duchess Balsam Fir ed è prodotto dall'azienda statunitense Home Depot, come è diventato virale? Su TikTok sono state più di 12 milioni le persone che hanno condiviso foto e video con l'hashtag omonimo, mostrando l'albero perfettamente illuminato nel loro appartamento e facendo registrare al brand il sold-out del prodotto.

The Grand Duchess Balsam Fir Christmas Tree

Quanto costa l'albero di Natale più desiderato del momento

Per quale motivo l'albero di Natale di Home Depot è diventato il più desiderato di TikTok? Probabilmente perché permette di aggiungere un tocco davvero magico e sparkling agli ambienti domestici. Anche se all'apparenza sembra un normale albero artificiale, in verità conta più di 3.000 rami e oltre 2.000 luci led che cambiano colore e intensità, passando dai toni caldi all'effetto multicolor, il tutto servendosi di un apposito telecomando. Quanto costa? Disponibile in 3 diverse dimensioni, il suo prezzo parte da 349 dollari (326 euro circa). Per ammirare l'effetto finale basta cercare il nome del modello dell'albero su TikTik: ci si ritroverà di fronte milioni di case addobbate con un vero e proprio trionfo di lucine variopinte.