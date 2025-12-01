L’albero di Natale di Elisabetta Gregoraci: tra i rami si nascondono decorazioni personalizzate

Palline di forme e colori diversi, decorazioni personalizzate, Babbo Natale a grandezza naturale: la magia delle feste è entrata a casa di Elisabetta Gregoraci.

La fantasia non manca, a Elisabetta Gregoraci, che anche quest'anno si è calata nell'atmosfera natalizia allestendo tutto con cura e nei minimi dettagli. È un momento dell'anno che ama particolarmente e anche stavolta, si è impegnata per portare la magia delle feste in casa. Ha scelto degli addobbi molto tradizionali, ma con un tocco più originale dato dalle decorazioni personalizzate.

L'albero di Natale di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è pronta per godersi le feste e nella sua abitazione è entrato un albero di Natale addobbato di tutto punto. Ha dedicato un'intera serata all'allestimento, portando con sé fan e follower nella realizzazione: la sala, inizialmente piena di scatoloni ovunque, ha poi lasciato il posto alla creazione finita, che ha mostrato orgogliosa a tutti. Ha fatto vedere il prima e il dopo sui social, svelando anche alcuni dettagli dell'albero, nascosti tra i rami.

La showgirl ha scelto un albero di Natale tradizionale, ricco di palline di ogni forma e colore. Immancabili le lucine, per dare un tocco glamour e scintillante. In cima ha posizionato una stella rossa glitterata e accanto all'albero c'è un Babbo Natale a grandezza naturale assieme a uno più piccolo, una miniatura. Alla base spiccano già diversi pacchetti regalo. La vera sorpresa, però, sono le decorazioni personalizzate.

Accanto alle palline, alle renne, ai fiocchi e alle caramelle, infatti, la showgirl ha scelto anche qualcosa di più personale, che potesse raccontare una storia. Ecco, quindi, una statuina a dorma di alberello con i nomi Elisabetta e Nathan (suo figlio), una pallina con la scritta "Greg Family", un'altra dedicata a Diva, il suo Yorkshire. Tutto questo dona un valore affettivo all'albero, che comunica ancora più calore familiare.

Elisabetta Gregoraci e il trend dell'albero personalizzato

Quest'anno le celebrity stanno seguendo il trend degli allestimenti tradizionali: dalle sorelle Ferragni a Federica Nargi, da Elettra Lamborghini a Sabrina Ghio, sia colori che addobbi ricalcano tutti un modello molto classico, intramontabile, elegante. Michelle Hunziker, per esempio, ha optato per il total white, una scelta di gran classe. Sophie Codegoni ha inserito dei tocchi di velluto molto raffinati. Insomma, il trend di quest'anno è il tema natalizio nella sua versione più minimal, ma mai noiosa.

Le possibilità per dare un tocco più moderno e accattivante non mancano: gli accessori, per esempio, sono un'alternativa perfetta per giocare un po' con gli allestimenti. Candele, Schiaccianoci, neve finta: le possibilità sono tante. Elisabetta Gregoraci, per esempio, ha scelto una statua di Babbo Natale, simbolo per eccellenza delle feste. Soprattutto la scelta delle decorazioni personalizzate è sicuramente originale, perfetta per dare un tocco di creatività in più e rendere l'albero qualcosa di ancora più personale, capace di parlare di famiglia e affetti.